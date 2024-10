Nie żyje Jadwiga Barańska. Legendarna aktorka miała 89 lat

W ostatnich miesiącach Jerzy Antczak informował na swoim profilu na Facebooku o złym stanie zdrowia swojej żony Jadwigi Barańskiej. W dramatycznych słowach wyznał także, że aktorka, która 21 października skończyła 89 lat, nie chce już przyjmować lekarstwa. Teraz reżyser "Nocy i dni" przekazał obserwatorom druzgocące wieści.

Nie żyje Jadwiga Barańska. Jerzy Antczak: Bardzo nam ciężko

Jerzy Antczak tuż po godzinie 4 (polskiego czasu - przyp.red.) poinformował o śmierci żony. "Kochani, przed trzema godzinami Jadzia odeszła. Bardzo nam ciężko. Jerzy i Mikołaj" - czytamy w opublikowanym poście. W komentarzach zaroiło się od kondolencji i wyrazów współczucia ze strony fanów legendarnej pary.

Swój głos zabrał także krytyk filmowy i filmoznawca, Łukasz Maciejewski. "Kilka dni po swoich 89-tych urodzinach, odeszła Jadwiga Barańska. Nasze noce, nasze dni... Aktorstwo to tajemniczy zawód. Można grać dziesiątki ról i przeminąć niemal bezszelestnie, można też zagrać w zasadzie jedną, która zapewni nieśmiertelność. Jadwiga Barańska oczywiście nie zagrała jednej roli, ale jej Barbara Niechcicowa w "Nocach i dniach" to są wszystkie Barbary, Krystyny, Haliny i Łukasze. To właśnie my. Pani Jadwiga była mi bardzo bliska. Pan Jerzy jest mi bardzo bliski, boleję nad tym odejściem" - napisał Łukasz Maciejewski na Facebooku.

Jadwiga Barańska za rolę w "Nocach i dniach" została obsypana nagrodami

Jadwiga Barańska urodziła się w 1935 roku w Łodzi. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w rodzinnym mieście. Po zakończeniu studiów na pewien czas związała się z teatrem, występowała także w spektaklach telewizyjnych. Gigantyczną sławę przyniosła jej rola Barbary Niechcic w "Nocach i dniach" z 1975 roku. Dzięki niej zyskała zresztą nie tylko rozpoznawalność, ale też spadł na nią deszcz nagród. Wyróżniono ją m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku, otrzymała także Srebrnego Niedźwiedzia za rolę kobiecą na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Jadwiga Barańska została również odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a także Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".