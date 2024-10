PublikujMartyna Wojciechowska, Joanna Racewicz, Sandra Kubicka oraz Maja Hyży często bywają na ściankach. Przeważnie pokazują się w eleganckich stylizacjach, które idealnie wpasowywują się w aktualne trendy. Jakie kreacje mogliśmy zaobserwować u wymienionych gwiazd podczas wspomnianego wydarzenia Wirtualnej Polski?

REKLAMA

Sandra Kubicka w bieli i mocnych ustach. Anna Czartoryska-Niemczycka błyszczała z daleka

Żona Aleksandra Barona na dobre wróciła do życia w blasku fleszy. Tym razem postawiła na satynową suknię do ziemi z czarnymi kokardami. Kubicka dopasowała do niej czarną marynarkę, szykowne rękawiczki i podkreśliła elegancję całej stylizacjami mocnymi ustami. Warto zaznaczyć, że zazwyczaj widzimy ją bez makijażu - influencerka lubi pokazywać się w takiej odsłonie na Instagramie, ponieważ lubi szczerą interakcję ze swoim obserwującymi. Przejdźmy teraz do Anny Czartoryskiej-Niemczyckiej. Przedsiębiorczyni, która nie bywa często na salonach, zaskoczyła nas balową i nowoczesną sukienką do ziemi, która mieniła się na czerwonym dywanie. Wyszło szykownie i kobieco. Do tego minimalistyczna biżuteria i proste włosy. Klasa!

Zobacz wideo Kubicka z pochwałą dla Barona. Ależ ją zaskoczył!

Martyna Wojciechowska w niezawodnym połączeniu. Joanna Racewicz i Hyży postawiły na drapieżny styl

Prowadząca "Kobieta na krańcu świata" po raz kolejny wybrała klasykę gatunku. Pojawiła się na gali w białej marynarce i czarnych spodniach o szerokiej nogawce, co finalnie wypadło bardzo dobrze. Wojciechowska lubi takie połączenie. Często ubiera się skromnie, ale zawsze elegancko i z klasą. Joanna Racewicz natomiast postawiła tego wieczoru na błysk i drapieżność. Przybyła na wydarzenie w czarnej, obcisłej sukience z golfem i brokatem, a także subtelnie prześwitującą górą. Gwiazdy coraz częściej stawiają na ten trend w ubiorze. Maja Hyży także zdecydowała się na kreację z takim dodatkiem, ale nieco krótszą. Pod luźną siatką z długimi rękawami, miała czarny komplet, który pasował do jej figury. Wokalistka założyła do tego masywne, brązowe kozaki. Która kreacja najbardziej przypadła wam do gustu?