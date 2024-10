Książulo ujął Polaków filmami dotyczącymi testowania jedzenia. Na jego kanale na YouTube, pod materiałami z restauracji Magdy Gessler, padły rekordowe liczby wyświetleń. Ponadto Szymon Nyczke, bo tak naprawdę się nazywa, zasłynął z próbowania kebabów oraz specjałów z barów mlecznych. Idol młodego pokolenia zaniepokoił w ostatnim czasie fanów informacją na temat swojego stanu zdrowia. Sprawdźcie, z jakiego powodu musi przejść na dietę.

Książulo w szpitalu. "Zobaczę, jak się będę goił i czuł"

Youtuber o wszystkim poinformował na swoim kanale nadawczym na Instagramie. "Dziś w nocy miałem operację wycięcia wyrostka. Będę żył, ale chyba przez chwilę na innych zasadach. Prawdopodobnie czeka mnie mała rekonwalescencja na lekkostrawnej diecie, ale zobaczę, jak się będę goił i czuł" - napisał. Nawet w trudnej sytuacji pokazał, że myśli o fanach. "Na tę chwilę nagrane mam dla was dwa filmy, z czego jeden wychodzi dziś" - dodał. To jednak nie koniec. "Z dobrych wieści to produkcja nowego dropu MUALA dobiega końca. Przez sporą liczbę elementów do dopracowania proces nieco się wydłużył, ale będzie prima sort. P.S. Jak nie będą mnie karmić tylko kleikami, to może nagram teścik szpitalnego żarcia. Widzimy się o 18.00" - napisał Książulo. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia.

Książulo przed szpitalem zdążył odwiedzić restaurację Michela Morana. "Najlepszy stek z polędwicy, jaki jadłem"

Wizyta u jurora "MasterChefa" przebiegła bardzo pozytywnie. Z pewnością youtuber był bardziej zadowolony z testowania dań od Morana niż ostatnich podejść do restauracji Magdy Gessler. Mimo słabego początku youtuber był zaskoczony tym, co spotkało go w lokalu. Książulo spróbował na początku zupy cebulowej, która była za bardzo wodnista. Później na szczęście było o niebo lepiej. - Najlepszy stek z polędwicy, jaki jadłem. Na miejscu Magdy Gessler od razu bym zmienił cenę - zaznaczył. Fondant czekoladowy również go zachwycił. - Każde pieniądze jestem w stanie wydać na taki fondant - powiedział przed kamerą. Finalnie wizyta u Morana wyniosła go prawie 900 zł. Sam juror "MasterChefa" skontaktował się z youtuberem po słynnym filmie. Fani wręcz rzucili się na zachwalaną polędwicę, a to wszystko przez recenzję Książula.