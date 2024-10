Tomasz Jakubiak jest podczas chemioterapii. Jego wyznanie dotyczące choroby wstrząsnęło Polską. -Błądzę pomiędzy jednym szpitalem a drugim. W jednym szpitalu mam chemię, a w drugim szpitalu żywienie pozajelitowe, bo wyobraźcie sobie, że mój żołądek przestał współpracować z jelitami i nie dochodzi mi do jelit żaden pokarm. Nawet wody nie mogę spożywać, póki nie będę mieć operacji - wyznał w jednym z ostatnich nagrań. Całe szczęście nawet w tak ciężkiej sytuacji kucharz nie traci humoru. Zobaczcie sami.

Tomasz Jakubiak pokazał, jak obecnie wygląda. Odżywia się teraz dojelitowo

Kucharz nie szczędzi kadrów na Instagramie ze szpitalnej rzeczywistości. Ma obecnie umieszczoną w nosie sondę dojelitową, która umożliwia żywienie dojelitowe. Sam zainteresowany nazwał siebie humorystycznie "Pinokiem". Zwrócił się także do obserwatorów. "Dziękuję wam raz jeszcze za energię, którą mi dajecie i za wpłaty na moje leczenie, bo to jest niebywałe, co się dzieje" - oznajmił. Do tego opisu dołączył zdjęcie, które zobaczycie w naszej galerii na górze strony.

Tomasz Jakubiak w ciężkich chwilach może liczyć na telewizyjnych przyjaciół. Zalicza się do nich Daria Ładocha

Prowadząca "Azja Express" ma stały kontakt z kucharzem. W rozmowie z Jastrząb Post wspomniała, jak zareagowała na przykre wieści od Jakubiaka dotyczące choroby. - Dowiedziałam się już dawno temu. Niewiele później niż Tomek. Nie uwierzyłam mu. Uwierzyłam dopiero, jak zobaczyłam. Tomek jest ikoną nie tylko w kuchni. Jest ikoną dobroczynności, bo zbierał wielokrotnie pieniądze na inne osoby, które potrzebowały pomocy i on jest ikoną tego, żeby pokazać Polakom, żeby się jednoczyli. To nie jest bardzo oczywisty rodzaj nowotworu. Pokazuje, co jest w życiu ważne i skłania do refleksji - wyznała Ładocha. Dodała, że wspiera go i zrobi z bliskimi Jakubiaka wszystko, aby ten wyzdrowiał. - 1 grudnia będzie wspaniała kolacja z licytacjami, a cały dochód z tej kolacji będzie przeznaczony na leczenie Tomka. Wierzę, że wszystko będzie dobrze - zaznaczyła.