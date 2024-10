Informacja o problemach zdrowotnych Aleksandra Kwaśniewskiego obiegła media w sierpniu ubiegłego roku. Okazało się, że polityk musiał zrezygnować ze wszystkich zobowiązań na sierpień i wrzesień. Przeszedł także pilną operację kolana. Problemy zdrowotne Kwaśniewskiego niestety na tym się nie zakończyły.

Aleksander Kwaśniewski miał problem z kolanem. Jak się dziś czuje?

Co doprowadziło do problemów zdrowotnych Aleksandra Kwaśniewskiego? Jak sam przyznał, komplikacje pojawiły się po zabiegu, w którym ostrzyknął kolano przed sezonem narciarskim. Mimo że, jak mówił Kwaśniewski, sama procedura miała być "banalna", doszło do ropnego zapalenia. Były prezydent poddał się operacji, ale nie od razu wrócił do pełnej sprawności. Jeszcze w czerwcu tego roku informował, że czeka go kolejny zabieg. - Kolano nie jest zdrowie, prawdopodobnie trzeba będzie operację zrobić, tam ciągle jest infekcja, więc chirurgia nie jest możliwa - wyznał w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia Zet.

Od pewnego czasu Aleksander Kwaśniewski nie informuje o stanie zdrowia, jednak z ostatnich wiadomości można wywnioskować, że były prezydent czuje się nieco lepiej. 15 października pojawił się na uroczystej premierze książki Jolanty Kwaśniewskiej "Pierwsza Dama", aby wesprzeć żonę. Kwaśniewski wrócił też do live'ów, które co jakiś czas nagrywa razem z córką. Aleksandra Kwaśniewska podzieliła się tą informacją na Instagramie. "Powracamy! Live z tatą w ten piątek (25.10) o 20.00! Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach i lajkowania tych, które chcecie, żeby zostały zadane" - napisała.

Jolanta Kwaśniewska wyznała, że wychowała się w biedzie

Premiera nowej książki Jolanty Kwaśniewskiej jest pretekstem do licznych rozmów z byłą pierwszą damą. Żona polityka udzieliła niedawno wywiadu magazynowi "Elle", w którym opowiedziała m.in. o dzieciństwie. Jak przyznała, nie było usłane różami. - Urodziłam się dziesięć lat po wojnie. Czas biedy. Ale równie ciężko było nam wszystkim. Żebyśmy dobrze wyglądały, mój tata jechał do Bielska po wełniany materiał. Potem moja sąsiadka szyła nam z niego płaszczyki. Nie było zawiści, cieszyliśmy się z małych rzeczy - opowiadała. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.