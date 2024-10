Jakub Rzeźniczak na swoim Instagramie głównie dzieli się sielankowym obrazem życia u boku żony Pauliny i córki Antoniny. Tym razem jednak zdecydował się na zaskakujące wyznanie dotyczące wyglądu. W najnowszym "Q&A" wyjawił fanom, że przeszedł operację plastyczną.

Jakub Rzeźniczak przeszedł operację nosa. "Był krzywy. Taki lekki księżyc"

Jakub Rzeźniczak wykazuje się na swoim Instagramie wysoką aktywnością, publikując radosne kadry z rodziną. Równie często relacjonuje życie codzienne na InstaStories. Nic więc dziwnego, że jego obserwatorzy śledzą każdy szczegół, dopatrując się najdrobniejszych zmian w życiu celebryty. Jedna metamorfoza nie umknęła uwadze fana, o co nie omieszkał zapytać sportowca. "Zrobiłeś sobie nos?" - można przeczytać na "Q&A" zorganizowanym przez Rzeźniczaka. Mężczyzna potwierdził, że faktycznie dwa lata temu przeszedł operację plastyczną nosa. Co więcej, nie był to jednorazowy zabieg. "Generalnie to moja druga operacja, bo pierwszą zrobiłem w 2017 roku, ale dwa miesiące po niej dostałem z łokcia i znów był krzywy. Taki lekki księżyc - odparł. Tuż po wyznaniu, Rzeźniczak pokazał fanom, jak jego nos prezentował się zarówno przed jak i po operacji. Drugie zdjęcie wykonano tuż po zabiegu - widzimy opatrunek oraz krwiaki pod oczami. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

Jakub Rzeźniczak w ogniu krytyki. Opozda uderzyła w czuły punkt

Jakub Rzeźniczak często znajduje się w ogniu krytyki, na fali jego wyborów życiowych i błędów, do których zresztą sam się przyznaje. Jakiś czas temu internauci śledzili zajadłą dyskusję pomiędzy piłkarzem a Joanną Opozdą. Kiedy celebrytka krytycznie odniosła się do powodzian porzucających swoje zwierzęta w chwili ewakuacji, piłkarz nie zawahał się pokazać, że nie zgadza się ze słowami Opozdy. "Najlepiej atakować ludzi, którzy są w sytuacji, gdy wali im się świat, całe życie. W takich sytuacjach często nie myśli się racjonalnie. Nie sądzę, by ktokolwiek zostawił swojego zwierzaka na pewną śmierć. Ci ludzie przeżywają tragedię, potrzebna jest wyrozumiałość i pomoc" - wyznał. Aktorka szybko zareagowała, nie przebierając w słowach. "Ty się, Rzeźniczak, nie wypowiadaj na temat porzucania zwierząt, bo wszyscy wiemy, że twoim konikiem jest porzucanie dzieci" - grzmiała.

