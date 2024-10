Izabella Krzan ogłosiła swój kolejny sukces, którym jest kolekcja ubrań dla marki Mohito. W ofercie nie brakuje eleganckich, ale również casualowych ubrań. Z okazji premiery linii zorganizowano event z celebrytkami. Wśród nich znalazły się między innymi znana dziennikarka i aktorka. My zwróciliśmy uwagę na stylizacje zaproszonych gościń.

Paulina Sykut-Jeżyna na czerwono. Żmuda Trzebiatowska również postawiła na kolor

Jesień w Polsce to sezon pełen intensywnych barw, o czym sławy doskonale wiedzą. Z racji jesiennego eventu Mohito Sykut-Jeżyna założyła czerwony płaszcz, idealnie podkreślający jej brązowe włosy i jasną cerę. Pod nim miała równie intensywną czerwoną sukienkę o długości midi. Kreacja była na długi rękaw i dziennikarka dopasowała do niej czerwoną torebkę oraz niskie szpilki z kokardkami, dodające kobiecości. Co z kolei miała na sobie Marta Żmuda Trzebiatowska? Aktorka pod ciemnym płaszczem skrywała intensywnie niebieski sweter z półgolfem i panterkową spódnicę. Warto zaznaczyć, że ten wzór jest prawdziwym hitem w tym sezonie. Przypadł do gustu między innymi Sandrze Kubickiej. Żmuda z kolei dopasowała do całości czarne kozaki na obcasie. Jak wam się podoba? Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Izabella Krzan w swojej kolekcji pokazała swój styl i życie w stolicy

Prowadząca z Kanału Zero na co dzień ubiera się szykownie, co zresztą oddaje kolekcja sygnowana jej imieniem. Czego więcej dowiadujemy się o tej linii ubrań? "Prezenterka telewizyjna i dziennikarka Izabella Krzan - we wspólnym projekcie z MOHITO - zabiera nas do swojego świata. W kampanii dla marki pokazuje ukochaną Warszawę, a w serii videopodcastów rozmawia z inspirującymi kobietami show biznesu. Nowa kampania MOHITO to relacja ze spaceru z Izą, która oprowadza po swoich ulubionych miejscach w Warszawie, a przy tym dzieli się refleksjami na temat życia w stolicy. Miss Polonia 2016 prezentuje też stylizacje marki MOHITO - niezwykle kobiece i modowe. Pokazują one trend cowgirl core w codziennym, a przy tym eleganckim wydaniu" - czytamy w komunikacie marki.