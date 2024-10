Sławek Uniatowski zdobył rozpoznawalność dzięki udziałowi w "Idolu". Dotarł do finału, w którym zajął drugie miejsce. Od tamtego momentu minęło już trochę czasu. Wokalista powiększył swój dorobek artystyczny i przeszedł ogromną metamorfozę. Jaki jest sekret jego wyglądu?

Sławek Uniatowski w szczerym wyznaniu. "Miałem operację"

Sławek Uniatowski opowiedział w rozmowie z nami o zmianach w wyglądzie oraz myśleniu. - Kiedyś myślałem, że sztuka sama się obroni i byłem takim Bayem, takim troszeczkę Jimem Morrisonem. Długie włosy, szerokie spodnie, dzwony. Myślałem, że to nie jest tak bardzo istotne, wygląd zewnętrzny, ale okazało się, że jednak w tych czasach ludzie przede wszystkim nie przychodzą na koncerty dla muzyki, ale po to, żeby pooglądać sobie artystę. Stwierdziłem, okej, no dobrze, no to zrobię coś w tym kierunku - zaczął. W jakim wieku podjął pierwsze kroki?- Pamiętam, miałem 27 lat, gdy zacząłem bardziej dbać o siebie, rzuciłem alkohol (na cztery i pół roku kompletnie). Potem zacząłem ćwiczyć, no i ściąłem włosy w końcu - powiedział nam.

Sławek Uniatowski zadbał także o swój zgryz. Jak się okazuje, musiał przejść operację. - Zadbałem o zęby, bo miałem poważny problem ze zgryzem. Nosiłem aparat pięć i pół roku, miałem operację, przeszczepy dziąseł, podnoszenie zatok, przeszczepy kości. Niestety trzeba było to wszystko zrobić, żebym mógł normalnie funkcjonować, śpiewać z otwartymi ustami i nie wstydzić się swojego wybrakowanego uśmiechu - dodał w rozmowie z nami. Piosenkarz wspomniał także o codziennych zasadach, które pozwalają mu cieszyć się doskonałą formą. - Przede wszystkim praca nad głową i ćwiczenia fizyczne, to wszystko było naprawione. Oczywiście rower, dotlenianie się, dobry sen, to wszystko wpłynęło na moją karierę, no i staram się tego trzymać. Nie jestem człowiekiem świętym. Lubię czasami sobie zabalować, ale to już nie jest taka częstotliwość, jaka była kiedyś - skwitował.

Sławek Uniatowski o nowej płycie. "Sam nagrałem większość instrumentów"

Podczas rozmowy z wokalistą nie zabrakło także tematu nowej płyty "Uniatowski", która niedawno się ukazała. - Nagrałem ten album własnym sumptem, sam go wyprodukowałem, sam nagrałem większość instrumentów - powiedział. Wokalista nie kryje dumy ze swojej pracy. - Jestem bardzo zadowolony z efektu i wydaje mi się, że teraz będę już tylko pracował sam, na własny rachunek, sam będę produkował płyty. Jak się okazało, nie jestem w tym najgorszy i na razie zbieram bardzo dobre opinie o tym albumie - powiedział w rozmowie z nami.