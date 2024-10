Elżbieta Dmoch dała się poznać jako wokalistka zespołu 2 plus 1. W latach 70. piosenki grupy były prawdziwymi hitami. Pod koniec września 2024 roku artystka skończyła 73 lata. Niestety, jej rzeczywistość w dużej mierze nie jest kolorowa. Elżbieta Dmoch ma ogromne problemy ze zdrowiem. Od jakiegoś czasu jest w stanie poruszać się wyłącznie za pomocą balkonika, który daje jej poczucie bezpieczeństwa. Co więcej, wokalistka nie mogłaby sobie na niego pozwolić, gdyby nie pomoc innych. Do wsparcia w ciężkiej sytuacji dołączyła się nie tylko Polska Fundacja Muzyczna, ale i słuchacze. Pomoc finansowa była także zapewniona przy dużych kosztach remontu mieszkania. Teraz spłynęły nowe wieści w sprawie zdrowia Dmoch. Niestety, nie są one dobre.

REKLAMA

Smutne wieści w sprawie Elżbiety Dmoch. Jej stan zdrowia pogorszył się

Elżbieta Dmoch zmaga się z różnymi problemami zdrowotnymi. W codziennym funkcjonowaniu pomaga jej pomoc Polskiej Fundacji Muzycznej. Pilnuje, aby artystka miała podstawowe zaopatrzenie, a także odpowiednie leki. Wielu fanów zastanawia się, jak obecnie czuje się kobieta. Ostatnio Tomasz Kopeć z fundacji przekazał najnowsze informacje na ten temat. Nie miał dobrych wieści. Wyszło na jaw, że Dmoch miała wypadek. Przewróciła się, co miało bolesne konsekwencje. "Ela nie jest w najlepszej formie, jest po pęknięciu w nadgarstku, przez co musiała spędzić sześć tygodni w gipsie, także jesień nie służy jej jakoś wybitnie, ale nie odwoływała spotkania, bo chciała się z nami zobaczyć. Mamy nadzieję, że Ela podczas kolejnego, grudniowego spotkania będzie w pełnej formie" - przekazał Kopeć w rozmowie z portalem Show News.

Zobacz wideo Jak Minge radzi sobie w kryzysie? Wspomina o "wyroku śmierci". "Zachorowałam..."

Elżbieta Dmoch potrzebuje pomocy. Gwiazda muzyki zmaga się z różnymi problemami

Elżbieta Dmoch docenia fakt, że fani bardzo się o nią martwią. Sama jednak rzadko kiedy kontaktuje się ze słuchaczami. Artystka odmawia rozmów na temat stanu swojego zdrowia. "Nie udzielamy takich informacji zgodnie z prośbą pani Elżbiety" - podkreśliła w rozmowie z Plejadą koordynatorka, Magdalena Porzyńska. Fani jednak wciąż mogą wspierać wokalistkę. Jakiś czas temu została założona zbiórka. Dzięki niej, wszyscy chętni mogą przekazać środki, które zdecydowanie pomogą Dmoch. Zebrane pieniądze są przeznaczane na pomoc w codziennym funkcjonowaniu seniorki. "U nas na stronie cały czas działa zbiórka. Pani Elżbieta ma swoje subkonto i jeżeli ktoś chce ją wspierać, to to jest najlepsza droga" - wyjaśniła koordynatorka w wywiadzie z Plejadą. ZOBACZ TEŻ: Dmoch kilka miesięcy temu zaczęła chodzić z balkonikiem. Teraz pojawiły się nowe informacje o stanie jej zdrowia