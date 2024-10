"Sylwester Marzeń" był kosztowną imprezą organizowaną za czasów Jacka Kurskiego. Po zmianie rządu w Polsce stacja planuje organizację wydarzenia w nieco innej formule. Impreza odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, co wielu zaskoczyło. W ostatnich latach sylwestra organizowała tam konkurencja, a mianowicie Polsat. W ubiegłym roku gwiazdą polsatowskiej imprezy był zespół, który według naszych źródeł zdecydował się wystąpić podczas tegorocznego sylwestra TVP.

TVP organizuje sylwestra na Śląsku. Oto pierwsze nazwisko

Zgodnie z doniesieniami od naszego informatora, sylwestrowa noc w TVP upłynie przy hitach zespołu Feel, którego wokalistą jest Piotr Kupicha. Warto zaznaczyć, że wspomniana grupa jest silną marką na Śląsku z doświadczeniem przy imprezach o takim kalibrze.

Autorzy przebojów "A gdy jest już ciemno", "Pokaż na co cię stać" czy "Jak anioła głos" uświetnią swą obecnością sylwestra TVP na Śląsku, co na pewno ma dla nich wyjątkowe znaczenie. To właśnie w stolicy tego województwa, czyli w Katowicach, doszło do założenia grupy. Nie możecie się doczekać?

Piotr Kupicha wypuścił wiele hitów. Ile na nich zarobił?

Finanse gwiazd od dawna interesują publiczność. Nie jest sekretem, że najlepsi w branży dorobili się ogromnych sum za hitowe utwory. Jak sytuacja wygląda u zespołu Feel? Piotr Kupicha skomentował tę kwestię, odnosząc się do ostatniego wyznania Adama Konkola, który zgarnął aż dwa miliony złotych za "Agnieszkę". - Aż mi się ciemno zrobiło przed oczami od tych dwóch milionów. Ja może nie chciałbym rozmawiać wprost o kwotach, ale z Feelem zrobiliśmy tych przebojów znacznie więcej. Przywołam tylko "A gdy jest już ciemno", "Jak anioła głos", "W odpowiedzi na Twój list", "Gotowi na wszystko", ale też piosenki do seriali jak "Rodzinka.pl" i hymn sportowców "Pokaż, na co cię stać". Więc myślę, że tę kwotę można spokojnie pomnożyć razy sześć - wyznał nam artysta.

- Chciałem zauważyć, że zespół Feel jest wciąż bardzo aktywny w branży. Nasz singiel "Hejnał" jest chętnie grany w radiostacjach i świetnie sprawdza się na koncertach. Wciąż staramy się tworzyć nowe przeboje - dodał Kupicha.