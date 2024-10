Na początku października gruchnęła wiadomość o rozstaniu Dariusza Pachuta i Dody. Wokalistka do tej pory nie zabrała w sprawie głosu, za to jej były partner opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie. Sportowiec przywołał w nim tajemnicze zdarzenie, które miał rzekomo zastać w Turcji, gdy przyjechał do przebywającej tam Dody. Minęło trochę czasu, a Pachut jest na kolejnych wakacjach. Tym razem już nie w Turcji, a na Malcie.

Dariusz Pachut chwali się urlopem. Na wyjazd zabrał siostrę

Od ogłoszenia rozstania Dariusz Pachut mocno uaktywnił się w mediach społecznościowych. Regularnie publikuje treści motywacyjne czy posty ze współpracami reklamowymi. Sportowiec postanowił udać się także na zagraniczny wyjazd na Maltę, a zdjęciami i nagraniami z wakacji ochoczo chwali się na Instagramie. "Podróże to coś więcej niż przemieszczanie się z miejsca na miejsce. To wędrówka w głąb siebie, wolność umysłu i oczyszczenie duszy" - napisał w jednym z postów.

Na instagramowych relacjach i postach można podejrzeć, że Pachut na Malcie nie jest sam. Sportowcowi towarzyszy znajomy, a także pewna piękna, tajemnicza kobieta, z którą zapozował do jednego ze zdjęć. Kto to jest? Zagadkę wyjaśnił sam sportowiec, oznaczając ją na relacji. Kobieta, która wybrała się z nim w podróż, to jego siostra Natalia. Jak można podejrzeć na jej profilu, Natalia Pachut jest makijażystką. W jednym z komentarzy jej usługi zachwalał sam dumny brat. "Wpadać do niej na malunki" - napisał. Wspólne zdjęcie Dariusza Pachuta z siostrą znajdziecie w galerii na górze strony.

Doda wbiła Dariuszowi Pachutowi szpilę?

Nic nie wskazuje na to, aby Doda miała zamiar w jakikolwiek sposób otwarcie odnieść się do rozstania. Co ciekawe, gwiazda pozwoliła sobie za to na drobną prywatę podczas wystąpienia na gali Kobieta Roku Glamour. Zapowiadając makijażystkę Magdalenę Pieczonkę, wbiła szpilę mężczyznom. - Kobieta glamour, jak ma do wyboru zainwestować w mężczyznę czy w dobrą makijażystkę, zawsze wybierze to drugie. Bo ta przynajmniej wydobędzie z nas same najlepsze cechy i jest nie do zastąpienia - powiedziała ze sceny Doda.