Agata i Andrzej Dudowie rozpoczęli wizytę w Korei Południowej we wtorek 22 października. Jak czytamy na oficjalnej stronie kancelarii, zaplanowane zostały spotkania m.in. z prezydentem i premierem Korei czy przedstawicielami koreańskiego biznesu. We wtorek po południu pojawiły się pierwsze zdjęcia prezydenckiej pary podjętej przez przedstawicieli kraju. Agata Duda postawiła na burgund, a Andrzej Duda zaprezentował się w klasycznym granatowym garniturze.

Stylista zachwycony strojem Agaty i Andrzeja Dudów. U pierwszej damy wpadka z fryzurą

Stylista Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem pochwalił wybór strojów prezydenckiej pary. Komplementami zasypał zwłaszcza Agatę Dudę. - Tym razem Agata Duda postawiła na bardzo modny burgund i trzeba przyznać, że wyszła na tym doskonale. Dwurzędowa, dopasowana sukienka świetnie podkreśliła jej figurę, a kolor nadał stylizacji modowego flow. Dobrym zabiegiem okazał się wybór prostej, minimalistycznej torebki w tej samej tonacji - mówi nam ekspert.

Michał Musiał ma jednak drobne uwagi co do dodatków, które wybrała pierwsza dama. - Lepiej byłoby jednak zrezygnować z broszki i zamienić cieliste czółenka na nieco wyższe, czarne szpilki. Wtedy byłoby idealnie, aczkolwiek teraz też nie jest źle - dodaje ekspert. Niestety - zdaniem stylisty żona polityka ponownie nie trafiła z fryzurą. Agata Duda już wcześniej spotykała się z zarzutem, że jej uczesania są zbyt ciężkie. Zdaniem stylisty tym razem jest podobnie. - O ile stylizacja pierwszej damy należy do tych bardziej udanych, to fryzura niestety nie - skomentował.

Na głowie Agaty Dudy brakuje lekkości i naturalności. Zdecydowanie lepiej sprawdziłaby się wielotonowa koloryzacja pełna refleksów

- mówi nam Michał Musiał. Ekspert nie ma z kolei żadnych zarzutów co do stylizacji prezydenta. Stylista zwrócił uwagę zwłaszcza na perfekcyjny król garnituru. - Co do Andrzej Dudy jest bardzo poprawnie - dominuje granat i biel. Garnitur jest doskonale skrojony. Patrząc na prezydenta, trudno się do czegokolwiek przyczepić - podsumował. Zdjęcie pary prezydenckiej z wizyty w Korei Południowej znajdziecie w galerii na górze strony.

Andrzej Duda nadal w ortezie

Na zdjęciu nie sposób nie zauważyć też, że Andrzej Duda cały czas ma na palcu ortezę. Co się stało prezydentowi? Tego dokładnie nie wiadomo. Ortopeda Konrad Wasylewski w rozmowie z Plotkiem ocenił, że uraz mógł być dość poważny. - Mogę jedynie spekulować na temat urazu Pana Prezydenta. Jest to duża orteza stosowana w unieruchomieniach całego palca przy poważniejszych urazach lub po operacjach, która umożliwia unieruchomienie z opatrunkiem. Z dużym prawdopodobieństwem nie był to mały uraz skręcenia palca lub naderwania torebki stawowej - powiedział lekarz.