W sobotę 26 października odbędzie się organizowany przez Telewizję Polską koncert "Nadzieja - Razem dla Was!", z którego dochód zostanie przekazany dla ofiar powodzi. Wydarzenie uświetnią liczne polskie gwiazdy, jednak zabraknie wśród nich Maryli Rodowicz. Artystka w rozmowie z Plejadą twierdziła, że powodem tego jest fakt, iż nie jest już mile widziana w stacji. - Jestem wyoutowana przez TVP od roku, od Opola. Oni mnie po prostu skreślili - mówiła gwiazda.

Pracownik TVP twierdzi, że stacja zapraszała Marylę Rodowicz

Oliwy do ognia dolewa także fakt, iż Maryla Rodowicz nie wzięła udziału przy tworzeniu nowej wersji piosenki "Moja i twoja nadzieja", chociaż pracowała przy nagrywaniu oryginału. Wokalistka w rozmowie z Plejadą dodała, że jest jej dość przykro i zostają jej występy w innej stacji. - Będę śpiewać teraz kolędy z Polsatem, będę śpiewać na sylwestra z Polsatem. Trzeba się ratować. Trzeba dalej żyć, prawda? Nie ma tak dużo możliwości, bo nie ma tak dużo stacji telewizyjnych, które organizują takie wielkie imprezy jak sylwester - wyznała.

Co ciekawe, cała sytuacja ma przedstawiać się nieco inaczej z punktu widzenia TVP. Pracownik stacji twierdzi, że Rodowicz miała nie tylko dostać zaproszenie do nagrania nowej wersji piosenki, ale też do udziału w koncercie. Jak powiedział Plejadzie, plany rzekomo pokrzyżował grafik wokalistki. - My dzwoniliśmy do pani Maryli, rozmawialiśmy z nią - przekazała osoba z TVP.

Chcieliśmy ją zaprosić do tego koncertu i do tego teledysku. Natomiast ona wylatywała do USA. Więc to nie jest tak, że my ją pominęliśmy

- tłumaczy informator serwisu.

"Nadzieja - Razem dla Was!". Kto wystąpi podczas koncertu?

Koncert "Nadzieja - Razem dla Was!" odbędzie się w sobotę na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Jak czytamy na stronie TVP Info, wstęp na wydarzenie jest wolny, ale publiczny nadawca zamierza przekazać na pomoc powodzianom m.in. wpływy z bloku reklamowego, który zostanie wyemitowany w przerwie. Podczas koncertu wystąpią m.in. Tomasz Organek, Michał Szpak, Natalia Nykiel, Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Majka Jeżowska.