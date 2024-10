Wieczorem 22 października gwiazdy ruszyły tłumnie do warszawskiego Teatru Capitol, gdzie odbyła się premiera komediowego spektaklu z dreszczykiem "Przyjazne dusze". W komedii w reżyserii Marcina Sławińska gra m.in. Krystyna Tkacz, Sławomira Łozińska, Bogdan Kalus, Magdalena Wójcik i Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Co ciekawe, ta ostatnia wciela się w spektaklu w Anioła Stróża. Nikogo nie powinien więc dziwić fakt, że kilka chwil przed sztuką, gwiazda "Klanu" pozowała fotoreporterom w charakteryzacji swojej bohaterki. Na ściance zobaczyliśmy ją więc jasnoniebieskim kostiumie i iście anielskiej śnieżnobiałej koszuli. Wyglądała perfekcyjnie!

Małgorzata Ostrowska-Królikowska obchodzi urodziny w pracy

Uwagę fotoreporterów we wtorkowy wieczór przyciągnęła też zaproszona gościnnie na widownię Małgorzata Kidawa-Błońska, która w przeciwieństwie do wspomnianej odtwórczyni Anioła Stróża, pokazała drapieżny pazur. Była Marszałkini Senatu ciesząc się zapewne, że wyrwała się z zawodowych obowiązków, do teatru wybrała krwistoczerwoną marynarkę, czarny top i spodnie w tym samym kolorze. Czy miała okazję złożyć życzenia jubilatce? Tego, póki co nie wiadomo, ale 22 października swoje 60. urodziny obchodzi gwiazda spektaklu. Mowa o Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej, która chyba nie mogła sobie wymarzyć lepszego świętowania niż na premierze sztuki, w której zagrała. Zdjęcia gwiazd ze ścianki znajdziesz w galerii na górze strony.

"Przyjazne dusze" w Teatrze Capitol. O czym jest spektakl z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską?

Teatr Capitol reklamuje sztukę "Przyjazne dusze" jako pełną najlepszego humoru, romantyczno - spirytystyczną komedię. To niezwykle dowcipna, ale i wzruszająca opowieść, pełna ciepła i życiowej mądrości. Jak czytamy na stronie placówki: "Nadmorski domek w urokliwej okolicy skrywa wiele tajemnic…również po śmierci swoich właścicieli, którzy za nic nie mają ochoty iść do nieba. Obrazy są przekrzywione, meble poprzewracane, a klucze znikają w tajemniczy sposób. Kolejni lokatorzy wyprowadzają się nagle, nie dając żadnych wyjaśnień, a biedny agent nieruchomości musi ponownie odwiedzić nawiedzone lokum, aby je wynająć. Wreszcie do tego tajemniczego domu wprowadza się młode małżeństwo. Czy duchy przeszłości dadzą im szansę na nowy początek?".