Luka Modrić często podkreśla, że mimo wielu sukcesów sportowych, najważniejsza dla niego jest rodzina. Piłkarz reprezentacji Chorwacji, który występuje też jako pełnomocnik w Realu Madryt, z ukochaną żoną Vanją Bosnić doczekali się trójki dzieci: syna Ivana, a także córek: Emmy i Sofii. Gdy niedawno młodsza z pociech obchodziła siódme urodziny, sportowiec poświęcił jej wpis. Zamieścił do niego pamiątkowe zdjęcia z dziewczynką. Na jednym nich widać, że kilkulatka w towarzystwie ojca spełnia się artystycznie, robiąc mu... make-up. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin mój mały aniołku! A czasem moja makijażystko! Tak bardzo cię kocham!" - napisał dumny tata na Instagramie.

Luka Modrić o bezcennym wsparciu żony. Nie musi odwieszać trampek na korku

Jego nazwisko to synonim doskonałości. Ma takie odznaczenia jak np. sześć tytułów Ligi Mistrzów, Złota Piłka, nagroda FIFA dla najlepszego gracza roku. To jednak nic, w porównaniu ze szczęściem, jakie dają mu bliscy. Swoją żonę poznał w 2007 roku. Kilka lat później została na jakiś czas jego agentką, a później oddała się wychowywaniu dzieci. - Jestem szczęśliwy jako zawodnik największego klubu na świecie, ale moje szczęście nie byłoby pełne, gdybym nie widział spokoju i satysfakcji z życia w Madrycie z moją żoną Vanją i naszymi dziećmi. Dlatego jestem tam usatysfakcjonowany. (...) Jeszcze kilka lat temu pytała mnie: "Kiedy to skończysz, kiedy zaznamy spokoju, kiedy będziemy razem, kiedy przestaniesz tak często wyjeżdżać?". Teraz jest odwrotnie! Mówi mi, że ona i wszyscy w domu cieszą się, że tak bardzo podoba mi się ten etap mojej kariery, bo to jeden z powodów, dla których w domu zawsze jestem w dobrym nastroju i zrelaksowany. Wydaje mi się, że wszystko przychodzi z wiekiem - wyjawił Modrić.w wywiadzie dla bloga Real Madrid Family. Nowe zdjęcia sportowca z córką, na którym siedmiolatka robi mu makijaż, znajdziecie w galerii na górze strony.

Luka Modrić podziękował rodzinie. Wzruszająca przemowa

To właśnie ukochana żona - jako jego agentka - pomogła mu ponad dekadę temu w przejściu do Realu Madryt, w którego barwach Chorwat występuje do dzisiaj. Gdy w 2018 roku zdobył Złotą Piłkę, podziękował za nagrodę bliskim. - Kiedy byłem dzieckiem, moi rodzice poświęcili dla mnie wszystko. Dali mi wartość życia. Dzięki nim jestem tu dziś wieczorem. (...) Moja żona…moje dzieci… dzięki nim spełniam się jako osoba - mówił ze sceny po zdobyciu prestiżowej nagrody.