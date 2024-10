22 października w OFF Radio Kraków rozpoczął się "eksperyment", który polega na tym, że wszystkie audycje będą tworzone przez sztuczną inteligencję. AI wygeneruje nie tylko troje prowadzących, lecz także rozmówców, z którymi przeprowadzane będą wywiady. "Nowa odsłona kanału OFF Radio Kraków to eksperyment badawczo-medialny, próbujący zdiagnozować i odpowiedzieć na pytanie, jakie skutki może nieść ze sobą rozwój sztucznej inteligencji dla kultury, mediów, dziennikarstwa, społeczeństwa" - czytamy na stronie OFF Radia Kraków. Za projekt odpowiada Redaktor Naczelny Radia Kraków Marcin Pulit. O owym "eksperymencie badawczo-medialny" szybko zrobiło się głośno. Duże emocje budzi zwłaszcza wygenerowany przez AI wywiad z Wisławą Szymborską.

Sztuczna inteligencja stworzyła wywiad z nieżyjącą już Wisławą Szymborską

Wisława Szymborska zmarła 1 lutego 2012 roku. Nikogo nie dziwi, że w mediach emitowane czy przedrukowywane są archiwalne wywiady z noblistką. 22 października wyemitowano jednak "nowy wywiad" z poetką. W radiu wybrzmiał głos Szymborskiej wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Sam wywiad również przeprowadziła nieistniejąca, bo również wygenerowana przez AI "20-letnia Emilia 'Emi' Nowak - studentka dziennikarstwa, ekspertka od popkultury, z pasją śledząca najnowsze trendy w świecie kina, muzyki i mody".

Fragment audycji z "udziałem" "Wisławy Szymborskiej" opublikowała na Instagramie influencerka Zofia Sokołowicz. - Nie jestem pewna, czy ktoś chciałby czerpać inspirację z mojej poezji, Emilio. Zresztą poezja to inna bestia niż proza - słyszymy na nagraniu wypowiedź stworzoną przez AI.

Ponadto "Szymborska" była wypytywana o twórczość Han Kang, która w tym roku została laureatką literackiej Nagrody Nobla. AI wygenerowało też wypowiedzi poetki na temat opublikowanego w 2022 roku "Empuzjonu" Olgi Tokarczuk oraz instagramowej twórczości Pedra Pascala.

Moim skromnym zdaniem "Empuzjon" to arcydzieło. A swoją drogą, widziałaś, że Pedro Pascal, TEN Pedro Pascal udostępnił na swoim Instagramie zdjęcie, na którym trzyma w ręku książkę Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych"? No aż miło popatrzeć, że proza Tokarczuk podoba się Amerykanom!

- usłyszeli słuchacze audycji.

Nowa formuła OFF Radia Kraków szokuje

Pod nagraniem, które udostępniła Sokołowicz szybko pojawiło się wiele komentarzy. Internauci, delikatnie mówiąc, nie byli zachwyceni koncepcją takiego "wywiadu". "Nowy poziom żenady", "Straszne, niemoralne, złe", "Obrzydliwe", "Nie da się tego skomentować bez wulgaryzmów" - pisali.

Kontrowersje budzi ponadto fakt, że wraz ze stworzeniem przez sztuczną inteligencję nowych dziennikarzy radia, pracę stracili prawdziwi ludzie. Chodzi o wielu doświadczonych i cenionych dziennikarzy, których zastąpiła AI. Redaktor Naczelny Radia Kraków Marcin Pulit wydał w tej sprawie oświadczenie. Tłumaczy się, że jego "eksperyment badawczo-medialny" nie ma nic wspólnego z tym, że z pracę w OFF Radiu Kraków straciło wiele osób. "Informuję, że żaden pracownik OFF Radia Kraków nie został zwolniony. Od rozpoczęcia emisji w 2015 roku OFF Radio Kraków było głównie stacją muzyczną programowaną w sposób zautomatyzowany, uzupełnianą o dwugodzinne pasmo prowadzone na żywo i autorskie programy muzyczne. Programy te, po jednym w tygodniu, prowadzili głównie zewnętrzni współpracownicy i to z nimi (z końcem sierpnia 2024) rozwiązane zostały umowy o współpracę" - czytamy.

Powstała petycja w sprawie OFF Radia Kraków

Mateusz Demski, który prowadził audycje w OFF Radio Kraków, stworzył petycję w sprawie wykorzystania sztucznej inteligencji we wspomnianym radiu. Dziennikarz zaadresował ją m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do Rady Etyki Mediów. Demski obawia się, że działania OFF Radiu Kraków staną się zagrożeniem dla całej branży medialnej.

"Twierdzimy, że 'eksperyment' ten godzi nie tylko w dziennikarki i dziennikarzy OFF-a, ale w całe nasze środowisko. Sprawa OFF Radia Kraków to ważne memento dla całej branży. To groźny precedens uderzający w nas wszystkich. To uchylenie furtki – a może wręcz – otwarcie bramy, do świata, w którym doświadczonych pracowników od lat związanych z sektorem medialnych oraz osób zatrudnionych w branżach kreatywnych zastąpią maszyny. To zarazem brama do świata pozorów i manipulacji" - czytamy. Dziennikarz przypomniał, że wraz z rozpoczęciem projektu pracę straciło kilkanaście osób. Mowa o "cenionych i doświadczonych w świecie krakowskiej kultury dziennikarzach, twórcach, muzykach".

Petycję bojkotujące najnowsze działania Marcin Pulita w OFF Radiu Kraków może podpisać każdy. Znajduje się TUTAJ.