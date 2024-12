W 2022 roku w mediach gruchnęła wiadomość o rozstaniu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Informacja o rozpadzie ich związku była ogromnym zaskoczeniem, bo nic nie wskazywało na kryzys. W mediach społecznościowych sprawiali wrażenie niemal idealnego małżeństwa. Tancerz w wywiadach podkreślał, że ich relacja rozpadła się przez osobę trzecią. Niedługo potem w jego życiu pojawiła się Dominika. Para od razu narzuciła szybkie tempo relacji. Były wspólne tatuaże, czułe gesty na ściankach i plotki o ślubie. W maju 2024 roku zakochani pojawili się na jednym z branżowych eventów, a Dominika z dumą prezentowała zaokrąglony brzuch. Od tego momentu minęło kilka miesięcy i media właśnie obiegła radosna nowina. Marcin Hakiel i Dominika Serowska powitali na świecie dziecko!

Ukochana Marcina Hakiela urodziła. Tak para przekazała tę radosną nowinę

Marcin Hakiel i Dominika Serowska właśnie ogłosili, że zostali rodzicami. Para opublikowała zdjęcie w mediach społecznościowych. Na fotografii widać synka pary jeszcze w szpitalu i dłoń jego mamy dotykającą jego rączkę.

Tak wyglądała pierwsza randka Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej. "Nie jestem Meghan Markle"

Odkąd Dominika Serowska została ukochaną Marcina Hakiela zaczęła się aktywnie udzielać na Instagramie. Podczas jednej z sesji Q&A wyjawiła, jak wyglądała pierwsza randka pary. Jak się okazuje, Dominika już wcześniej kojarzyła go z "Tańca z gwiazdami", ale nigdy nie interesowała się jego życiorysem. Do czasu. "Byliśmy w restauracji. Z kawy zrobił się wspólny obiad. Wrażenia były takie, że przy bliskim poznaniu zostałam bardzo pozytywnie zaskoczona. (...) Wiedziałam, kim jest Marcin, ale niespecjalnie interesowałam się nim i jego poprzednim życiem. Oglądałam go jako dziesięciolatka w "Tańcu z gwiazdami", później przypomniałam sobie o nim, jak był już wolny i widziałam jego wywiady... A później to widziałam go już u siebie na kanapie. (...) Ja to nie Meghan Markle, która poznając Harry'ego, nie wiedziała, kim jest rodzina królewska" - pisała na Instagramie.