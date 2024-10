Chciała pomóc, a została wygryziona z pracy. Teraz już wie, kogo omijać w polskim show-biznesie

Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski prowadzili "Taniec z gwiazdami". Widzieliśmy ich razem ponadto w "Twoja twarz brzmi znajomo", wielu sztukach teatralnych, a ostatnio dołączyli do ekipy Zoom TV - mianowicie do "Kabaretowych przebojów". Duet wielokrotnie mówił o swojej przyjaźni w środowisku, które nie jest łatwe. Aktorka w ostatniej rozmowie z nami wspomniała o znajomości w show-biznesie, która pozostawiła po sobie nauczkę.

Skrzynecka podzieliła się także gorzkim wnioskiem: Kiedy wygryza cię z pracy ktoś, kogo zarekomendowałeś...

Na początku naszej rozmowy z aktorką, zapytaliśmy się jej o to, czy nadal znajomość z Gąsowskim kwitnie jak przed laty. - A dlaczego mielibyśmy się nie przyjaźnić? My przede wszystkim z Piotrusiem bardzo dużo pracujemy na scenie teatralnej. Wspólnie gramy w trzech spektaklach, więc nieustająco podróżujemy po Polsce, a od czasu do czasu spotykamy się w produkcjach telewizyjnych - zaczęła Skrzynecka. Następnie opowiedziała o nauczce w przyjaźni show-biznesowej. Nie każdy jest taki w porządku jak Gąsowski. - W każdym zawodzie zdarzają się momenty, kiedy człowiek się na kimś zawodzi albo kiedy wygryza cię z pracy ktoś, kogo do tej pracy zarekomendowałeś... - zaznaczyła enigmatycznie aktorka. - W każdej profesji takie sytuacje mogą się zdarzać, ale warto je szybko zapomnieć. Na pewno zostawia to w sercu taką przestrogę, kogo należy z daleka omijać - podsumowała.

Piotr Gąsowski o znajomości ze Skrzynecką. "Dzięki temu, że mamy udane związki, mamy tak udaną przyjaźń"

Ten duet dowodzi nie tylko temu, że bliska i szczera relacja w show-biznesie istnieje, ale również pokazuje, że przyjaźń damsko-męska może mieć miejsce. "My sobie możemy żartować, flirtować, wygłupiać się na ten temat, ale są pewne rzeczy, których nie zrobię, bo jesteśmy tylko i aż przyjaciółmi. Poza tym nawet zakładając, że mogłoby się coś takiego między nami wydarzyć, to jak ja byłem sam, to Kaśka nie była. I odwrotnie. Nigdy nie trafiliśmy na taki moment, że byliśmy bez pary równocześnie. Powiem więcej: dzięki temu, że mamy udane związki, mamy tak udaną przyjaźń" - wspomniał Gąsowski w "Gali" kilka lat temu. Ukochanym Skrzyneckiej od lat jest Marcin Łopucki, z którym zresztą była na Telekamerach Tele Tygodnia 2024. Gąsowski z kolei rozstał się ze swoimi wieloletnimi partnerkami - najpierw z Hanną Śleszyńską, a później z Anną Głogowską.