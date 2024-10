W tym roku przypada już 27 edycja Telekamer "Tele Tygodnia". Wydarzenie zostało zaplanowane na 21 października w warszawskim Muzeum Polin. Niestety gala nie jest już organizowana z taką pompą jak przed laty i nie ma nawet transmisji telewizyjnej czy chociaż internetowej. Można też zapomnieć o zagranicznych gwiazdach na widowni jak swego czasu Jeremy Irons, Richard Chamberlain czy Sophia Loren. Mimo to cieszy się zainteresowaniem celebrytów z naszego rynku. Tym razem na ściance prężyły się takie nazwiska jak np. Katarzyna Skrzynecka z mężem Marcinem Łapuckim, Vanessa Aleksander, Natasza Urbańska, Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński, Robert Janowski, Aleksandra Szwed czy Halina Frąckowiak.

Telekamery 2024. Tak wyglądała gala

Tegoroczne rozdanie Telekamer poprowadził nowy prowadzący "Koło fortuny" czyli Błażej Stencel i pogodynka TVN Agnieszka Cegielska. W przeszłości w roli gospodarzy często podziwialiśmy Grażynę Torbicką i Artura Żmijewskiego. Dzień przed wydarzeniem żona prowadzącego "Jaka to melodia" pożaliła się, że trzy z zamówionych sukienek na galę nie spełniają jej oczekiwań. Ostatecznie założyła koszulę i luźny biały kostium. "Nie jest najlepiej. Wystąpię w ciemnych okularach udając zapalenie spojówek. Jest zresztą szansa, że i tak nikt mnie nie pozna" - podsumowała na Instagramie Monika Janowska. Jej zdjęcia ze ścianki oraz innych gwiazd zobaczysz w naszej galerii na górze strony.

Telekamery 2024. Kto wypadł najlepiej na czerwonym dywanie?

Choć wiele gwiazd postawiło na elegancję, dużą uwagę gapiów przyciągnęła Agnieszka Hyży. Prowadząca "Twoja twarz brzmi znajomo" i "halo tu polsat", która w tym roku wróciła do telewizji po kilku latach przerwy, w czerwonej kreacji odsłoniła nogi. Do całości dopasowała szpilki z kokardami w tym samym kolorze. Zaś Anita Sokołowska w długiej czarnej sukni i narzutce śmiało mogłaby iść na rozdaniu nagród filmowych w Hollywood. A wam która stylizacja przypadła najbardziej do gustu? Piszcie w komentarzach poniżej.