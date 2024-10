Julia Kamińska ma na koncie występy w wielu produkcjach. Największą popularność przyniosła jej jednak główna rola w serialu "BrzydUla". Jak się okazuje, Kamińska już od najmłodszych lat rozwijała swoje zdolności aktorskie. Wszystko dzięki jej rodzicom. Tata aktorki zbudował dla niej teatrzyk kukiełkowy, a z mamą przygotowywały domowe przedstawienia. - Zapalała się do wszystkiego, każda czynność była dla niej fascynująca - opowiadała mama aktorki w "Kulisach sławy". Chociaż rodzice Julii Kamińskiej zaszczepili w niej miłość do sceny, to nie są związani z branżą filmową.

Julia Kamińska ciepło o rodzicach. "Rozumieją, że moje życie, to..."

Julia Kamińska zdecydowanie nie podała się na swoich rodziców. Jej tata Krzysztof ukończył studia doktoranckie z matematyki. Mężczyzna pracuje w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Mama aktorki jest natomiast absolwentką studiów inżynierskich. Początkowo rodzice Kamińskiej nie do końca rozumieli, dlaczego córka nie odziedziczyła po nich zamiłowania do przedmiotów ścisłych. "Ja nigdy nie byłam najlepsza w przedmiotach ścisłych, co spotykało się z dość sporą dozą niezrozumienia ze strony moich rodziców" - wyznała w jednym z wywiadów. Kamińska zawsze jednak mogła liczyć na ich wsparcie. "Niezwykle doceniam moich rodziców za to, że rozumieją, że moje życie to... moje życie. (...) Są postępowi, fantastyczni, po prostu cudowni" - opowiadała Julia Kamińska na łamach "Gali". Zdjęcia aktorki z rodzicami i bratem znajdziecie w galerii na górze strony.

Julia Kamińska ma brata. Christian wystąpił przed kamerami

Chociaż Julia Kamińska ma dobry kontakt z rodzicami, to jeszcze lepiej dogaduję się z bratem Christianem. "Dobrze mieć brata, zwłaszcza takiego, który rozumie lepiej niż rodzice. Bo mnie i Christianowi wystarczy jedno spojrzenie, by wiedzieć, o co chodzi" - wyznała aktorka dla czasopisma "Świat i ludzie". Co ciekawe, Christian także ma za sobą debiut na ekranie. Przed laty wystąpił w filmie "Skrzydlate świnie" oraz serialu "Pełną parą".