Konopskyy to popularny youtuber, który opinii publicznej dał się poznać chociażby, gdy wraz z Sylwestrem Wardęgą demaskował zachowania influencerów, co zostało określone jako Pandora Gate. W ostatnim czasie sporo mówi się jednak o Buddzie, który został aresztowany z zarzutami czerpania korzyści z nielegalnego hazardu. Konopskyy przygotował kolejny materiał, tym razem dotyczący wielu youtuberów i ich powiązań z serwisem Keydrop. Konopskyy nazywa całą grupę "mafią hazardową".

Dzięki serwisowi Keydrop youtuberzy dorabiali się na nielegalnym hazardzie

Materiał, który Konopskyy opublikował na YouTube w ciągu niecałej doby został wyświetlony ponad 1 milion 600 tysięcy razy i trafił na pierwsze miejsce "Karty Na Czasie". W filmie youtuber mówi o tym, czym jest Keydrop. A jest to serwis internetowy, który pozwala na otwieranie wirtualnych skrzynek. Keydrop był reklamowany przez czołowych streamerów w kraju, a jego logo pojawiało się chociażby na ściankach podczas gal Fame MMA. Obecnie resort finansów wpisał serwis do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą. Władze uznały więc Keydrop za formę nielegalnego hazardu. Youtuberzy mieli za pomocą serwisu obracać ogromnymi kwotami, sięgającymi milionów złotych.

Konopskyy wymienia youtuberów zamieszanych w "mafię hazardową"

W swoim materiale Konopskyy stwierdził, że ciężko pokazać jest w filmie wszystkich twórców zamieszanych w Keydropa i podobne strony, bo jest ich za dużo. - Podczas researchu do tego filmu, poświęciliśmy naprawdę dużo czasu na temat tabeli, w której znajdują się twarde dane. Na temat tego, kto ile zarobił ze sponsorowanych filmów, ile skrzynek otworzył (...). Sam nie jestem w kwestii Keydropa święty i żałuję tej współpracy. Natomiast teraz mam na tyle jaj, żeby powiedzieć, że to był błąd - powiedział Konopskyy. - Niektórzy twórcy uczynili sobie z promowania dzikiego hazardu sposób na życie. A skoro mamy już twarde dane, to zerkniemy sobie na kilku rekordzistów (...) IsAmU nagrał ponad sto filmów promujących hazard. W zasadzie cała internetowa persona IsAmU od wielu lat kręci się wokół hazardu i po social mediach widzimy też tego owoce. On chętnie chwali się w mediach społecznościowych zdjęciami swoich nowych samochodów. Ostatnio było to Lamborghini albo Mercedes-Benz S Klasa - wyjawił Konopskyy. Oprócz IsAmU w swoim materiale youtuber pokazuje też statystki dotyczące m.in. Szeligi, Kacpra Rietz, Bandury, Dzinolda, Mergani, Morka.