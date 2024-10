Na początku października media obiegła informacja o rozstaniu Dariusza Pachuta i Dody. Sportowiec wydał wówczas oświadczenie. "Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za wspólne dwa i pół roku, które dzieliliśmy, i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości" - napisał sportowiec. Mimo rozstania i sporej rewolucji w życiu Dariusz Pachut nie wygląda na zrozpaczonego. Aktywnie udziela się w mediach społecznościowych i reklamuje produkty.

Dariusz Pachut przemówił w mediach społecznościowych. "Prezentuję wam bieliznę"

Na InstaStories Dariusza Pachuta pojawiły się nagrania ze współpracy z popularną marką sportową. Aby lepiej zaprezentować produkty, były partner Dody pokazał się w bieliźnie treningowej. - Dzisiaj kolejny dzień treningowy oczywiście i prezentuję wam najnowszą bieliznę - mówił. Kadry z InstaStories podróżnika znajdziecie w galerii zdjęć. Były partner Dody zachwalał produkty, które założył do nagrania. - Elastycznie, ciepło i na pewno komfort termiczny będzie niesamowity. Ja za chwilę zabieram się do pracy - mówił Dariusz Pachut. Jak zapowiedział, tak zrobił. Chwilę później na InstaStories sportowca pojawiły się zdjęcia, na których ćwiczył ze sztangą. - Trening zrobiony. Pompa jest. (...) Cardio bardzo ważna rzecz, a jest coraz chłodniej. Dzisiaj jest pięknie - komentował zadowolony Dariusz Pachut.

Dariusz Pachut motywuje swoich obserwatorów. "To od ciebie zależy, czy po to sięgniesz"

Dariusz Pachut słynie z tego, że publikuje w mediach społecznościowych motywacyjne treści. Niedawno zwrócił się do obserwatorów i zachęcał ich do tego, aby spełniali swoje marzenia. "Wszystko jest na wyciągnięcie ręki - albo to weźmiesz, albo przepadnie! Każda szansa, każdy cel, każde marzenie - wszystko jest na wyciągnięcie twojej ręki. To od ciebie zależy, czy po to sięgniesz, czy pozwolisz, by przeszło obok. Nie ma miejsca na wahanie" - napisał Dariusz Pachut.