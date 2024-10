Temat emerytur polskich artystów wywołuje wielkie emocje. Niektóre gwiazdy publicznie narzekają na zbyt niskie świadczenia. "Nie dałbym rady przeżyć z tego, co ZUS jest mi łaskaw zapłacić, więc będę musiał śpiewać do śmierci jak Mieczysław Fogg" - mówił jakiś czas temu Krzysztof Cugowski dla "Super Expressu". W polskim show-biznesie możemy jednak wyróżnić osoby, które są zadowolone ze swojej emerytury. Należy do nich Marcin Daniec.

Marcin Daniec zadowolony ze swojej emerytury. "Myślałem o niej już wcześniej"

Ostatnio Marcin Daniec udzielił wywiadu dla tygodnika "Wprost". Podczas rozmowy pojawił się temat emerytury. 67-letni komik wyjawił, że jest zadowolony ze swojego świadczenia. "Mam przyzwoitą emeryturę, bo myślałem o niej już wcześniej" - zaczął. Wspomniał także o tym, dlaczego może liczyć na nieco wyższą kwotę emerytury. "Dodatkowo jest wyższa o kilkaset złotych, ponieważ po studiach zostałem powołany do wojska, spędziłem 12 miesięcy w Szkole Podchorążych Rezerwy we Wrocławiu. Rozmawia pani z niedoszłym podporucznikiem" - powiedział Marcin Daniec. Komik mógłby już zejść ze sceny, ale nie ma takich planów. "Mam emeryturkę od dwóch lat, ale nie zamierzam przestać występować. To jest zawód, w którym nie ma, dzięki Bogu, żadnego limitu wieku" - skwitował komik w rozmowie z tygodnikiem "Wprost".

Marcin Daniec ma doskonałą formę. "Gram kilka razy w tygodniu"

Marcin Daniec nie zamierza kończyć kariery, dlatego musi dbać o swoją formę i zdrowie. Jakiś czas temu komik postanowił rzucić papierosy i jest bardzo aktywny. "Nie stosuję żadnej diety i nawet trochę przytyłem, kiedy rzuciłem palenie. Organizm wariował, jeśli chodzi o metabolizm. Na szczęście już to opanowałem. Pochwalę się, że gram kilka razy w tygodniu w tenisa. I to po dwie godziny. Poza tym dużo pływam, jeżdżę rowerem i się wysypiam. To ma ogromne znaczenie dla organizmu" - mówił Marcin Daniec w rozmowie z "Twoim Imperium". ZOBACZ TEŻ: Marcin Daniec ma żonę cztery lata starszą od córki z pierwszego małżeństwa. Są razem ponad dwie dekady