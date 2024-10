Kinga Zawodnik przez długi czas zmagała się z otyłością. Po raz pierwszy dała się poznać widzom jako uczestniczka programu "Dieta czy cud?" w TVN Style, jednak rozmaite diety, na które przechodziła, skończyły się fiaskiem. Ostatecznie celebrytka zdecydowała się na operację bariatryczną, po której udało jej się zrzucić ponad 50 kilogramów. Teraz pokazała się w ubraniach, które nosiła przed operacją. Emocje wzięły górę.

REKLAMA

Zobacz wideo Zawodnik o pułapce dla osób na diecie. W tle Książulo

Kinga Zawodnik ma za sobą operację bariatryczną

Kinga Zawodnik przeszła spektakularną metamorfozę, ale przypłaciła to metodą prób i błędów. Jakiś czas temu kobieta poinformowała nawet, że zażywała popularne leki na cukrzycę, aby schudnąć. Nie wyszło jej to jednak na dobre. W rozmowie z Plotkiem stwierdziła, że "bardzo źle na to reagowała i miała wszystkie działania niepożądane". W procesie chudnięcia celebrytce towarzyszyli fani, z którymi na bieżąco dzieliła się postępami w pracy. W końcu, gwiazda programów TVN Style w 2023 roku zdecydowała się na operację bariatryczną, co okazało się momentem przełomowym w jej życiu. "Tak, dobrze widzicie - jedno się nie zmieniło i nie zmieni - uśmiech" - napisała wówczas w poście, w którym zestawiła ze sobą zdjęcia "przed i po".

Kinga Zawodnik podsumowuje zmaganie się z otyłością. Zrzuciła 57 kilogramów

Teraz, kiedy celebrytka cieszy się nową sylwetką, postanowiła podzielić się z fanami zaskakującym ruchem. Kinga Zawodnik w najnowszym poście podsumowała swoje dotychczasowe zmaganie się z otyłością i zaprezentowała się w starych ubraniach, które nosiła jeszcze przed operacją. Na fotografiach opublikowanych w formie filmiku dostrzec można olbrzymią zmianę (ujęcia znajdziesz w naszej galerii). "Opis jest zbędny. Te kilka zdjęć pokazuje 31 lat mojego życia! Jestem dumna i wdzięczna - kocham swoje życie" - czytamy na Instagramie. Jednocześnie celebrytka poinformowała, że dotychczas udało jej się schudnąć łącznie 57 kilogramów. "Na niektórych zdjęciach nie mam makijażu, pięknie zrobionych włosów, ustawionego światła i mojego uśmiechu, ponieważ nie był to dla mnie jednak przyjemny moment" - napisała na Instagramie. "W środku jestem natomiast szczęśliwa i wdzięczna za każdą sytuację w moim życiu - teraz wiem, że nie ma sytuacji i bólu, które mnie złamią. To jest piękna lekcja życia - niekoniecznie szczęśliwa, ale moja!" - dodała.

Zawodnik na swoich InstaStories zwróciła się także do fanów. Zapłakana zaapelowała do nich, aby dbali o swoje zdrowie. - Dbajcie o siebie. Ja przez tyle lat się zapuszczałam i nie zwracałam uwagi na to, co jem - przyznała. Następnie poinformowała, że ubrania, które teraz są na nią już o wiele za duże, wkrótce trafią do nowych właścicieli. - Bierzemy się w garść i pakujemy to w worki i trafi to teraz w dobre ręce - podsumowała. W komentarzach pod najnowszym postem celebrytki natychmiast zaroiło się od słów uznania od kibicujących jej internautów. "Cudowna przemiana", "Jesteś piękna i dzielna", "Kawał dobrej roboty" - czytamy.