Sandra Kubicka w 2008 roku wraz z rodziną przeniosła się do Miami, gdzie robiła karierę w modelingu. Po kilkunastu latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych modelka z pewnością wyrobiła sobie zdanie na temat tamtejszego show-biznesu, o co w ostatnim "Q&A" postanowili zapytać ją fani. W tle afera z Diddym.

Sandra Kubicka o amerykańskim świecie celebryckim. Mocne słowa

19 października, w sobotę Sandra Kubicka zorganizowała na swoim Instagramie "Q&A". Celebrytka oprócz pytań o macierzyństwo i ciążę, otrzymała także te, które związane są z jej przeszłością. Kubicka przez wiele lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych, dlatego jej fani postanowili zapytać ją, czy tamtejszy show-biznes wygląda dokładnie tak, jak w ostatnim czasie obnażyła go afera z Diddym. "Czy świat celebrycki w US jest naprawdę tak zepsuty, jak pokazują to różne dramy jak np. teraz z Diddym?"- zapytał jeden z internautów. Celebrytka nie siląc się na dłuższy komentarz, swoją opinię zawarła w zaledwie trzech wymownych słowach. "Tak. Giga syf" - odpowiedziała na InstaStories. Wspomniany kadr znajdziesz w naszej galerii.

Diddy opublikował post na Instagramie przebywając w areszcie. Złożył życzenia córce

Przypomnijmy, że Diddy przebywa w areszcie Metropolitan Detention Center na Brooklynie, po tym jak został oskarżony o "stworzenie przedsiębiorstwa przestępczego, którego członkowie i wspólnicy zajmowali się handlem ludźmi w celach seksualnych, pracą przymusową, porwaniami, podpaleniami, przekupstwem i utrudnianiem wymiaru sprawiedliwości". Poważne zarzuty jednak nie stanowią dla niego przeszkody, aby być aktywnym w mediach społecznościowych. Combs niedawno na swoim Instagramie opublikował post z okazji urodzin swojej córki, Love. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Wszystkiego najlepszego kochanie! Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego Love. Tatuś cię kocha" - napisano pod zdjęciem z wizerunkiem córki. Post najprawdopodobniej został jednak zamieszczony przez osobę z otoczenia rapera, gdyż on sam ma mieć utrudniony kontakt z bliskimi. Rozprawa Diddy'ego rozpocznie się 5 maja przyszłego roku.