Wojtek i Agata Sawiccy w 'DDTVN'. Opowiedzieli o relacji po rozstaniu

Wojtek Sawicki zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne'a. Zyskał rozpoznawalność za sprawą kanału "Life on Wheelz", gdzie zamieszcza treści związane ze swoim życiem. U jego boku od lat mogliśmy oglądać Agatę - pobrali się we wrześniu 2022 roku. Kilka miesięcy temu publicznie poinformowali o rozstaniu. Jak podkreślili, próbowali walczyć o małżeństwo, jednak bezskutecznie. "Połączyła nas niesamowita, bezinteresowna miłość. (...) Jednak od pewnego czasu czujemy, że nasze uczucie wygasło. To bolesne, bo naprawdę o nie walczyliśmy. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy zażegnać kryzys. Nie udało się. Nie potrafimy już dłużej walczyć, jesteśmy zmęczeni psychicznie i fizycznie. Umarło w nas życie" - napisali w sieci. Rozstali się w dobrych relacjach, ale nie ukrywali w sieci, że ta decyzja była dla nich bardzo trudna. Ostatnio pojawili się w studio "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedzieli więcej o tym, jak teraz odnajdują się jako single.

Wojtek i Agata Sawiccy w "DDTVN". Wyznali prawdę o swojej relacji po rozstaniu

Aktywista i jego była partnerka pojawili się w studio "Dzień dobry TVN". W szczerej rozmowie z Marcinem Prokopem i Dorota Wellman opowiedzieli o kulisach rozstania. Wyszło na jaw, że jako pierwsza temat poruszyła Agata. Wojtek nie ukrywał, że decyzja była bardzo trudna, ale teraz mają lepszy kontakt. - Stwierdziłem, że nie ma sensu utrzymywać relacji, która na jakimś poziomie już nie działa. Poczułem w Warszawie, że mogę się rozwijać we własnym jakimś kierunku, że możemy pójść w różnych kierunkach i że to jest potrzebne nam w tym momencie. Czuję, że to dobra decyzja, bo jesteśmy w związku przyjacielskim. Nasze relacje układają się dużo lepiej. To jest tylko potwierdzeniem, że potrzebowaliśmy tej decyzji. Wydaje mi się, że oboje w tym momencie jesteśmy szczęśliwsi - wyznał Sawicki. Agata potwierdziła jego słowa i zdradziła, że w dalszym ciągu mieszkają razem.

To była decyzja, która w żaden sposób nie pogorszyła naszej relacji, była nacelowana na to, żeby utrzymać naszą relację w jak najlepszych stosunkach. Mieszkamy wspólnie, dopóki jest nam to potrzebne i dopóki nasze sytuacje nie staną się bardziej niezależne

- wyjaśniła Agata w "DDTVN" i dodała "Dopóki każde z nas nie ogarnie swojego niezależnego życia, to nie przeszkadza nam wspólne mieszkanie, bo nie jesteśmy swoimi wrogami".

Para po ogłoszeniu rozstania musiała mierzyć się z negatywnymi komentarzami, uderzającymi zwłaszcza w Agatę. Internauci pisali, że ze względu na to, że zdecydowała się na związek interablistyczny, była nie tylko żoną, lecz także opiekunką. Influencerka zdecydowała się odpowiedzieć. - Rzeczywiście jest to problem, ponieważ partner powinien być przede wszystkim partnerem w każdym związki, a nie opiekunem. Dlatego właśnie walczymy o asystencję osobistą, żeby również dla związków tzw. interablistycznych, czyli gdzie jedna osoba jest bez niepełnosprawności, a jedna z niepełnosprawnością, żeby partner mógł być po prostu partnerem i skupić się na związku, a nie poświęcać całą swoją uwagę, energię, całe swoje życie sprawom opiekuńczym i asystenckim, czymś, co powinno osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji przysługiwać i państwo powinno to gwarantować - podkreśliła.

Wojtek wrócił jeszcze do tematu rozstania, by rozwiać wszelkie wątpliwości. - Ja stoję na stanowisku, żeby być w związkach z miłości, a nie z jakiegoś przymusu. Wydaje mi się, że to jest potrzebne, żeby obie strony czuły się lepiej z możliwością rozstania, że to nie jest jakaś krzywda. Po prostu taka kolej rzeczy, która dotyka również ludzi sprawnych - zauważył.