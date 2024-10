Małgorzata Socha pozuje ze zdjęciem USG. Zwróciła się do kobiet

Trwa różowy październik. To globalna inicjatywa, która ma na celu zwiększenie świadomości raka piersi, zachęcenie kobiet do regularnej profilaktyki i wsparcie tych z nich, które już zmagają się z chorobą. Wiele celebrytek wykorzystuje zasięgi w sieci w słusznym celu i uświadamia obserwatorki o konieczności przeprowadzania regularnych badań. Jedną z nich jest m.in. Małgorzata Socha. Aktorka zwróciła się do kobiet z ważnym apelem.

Małgorzata Socha pokazała zdjęcia USG. "To ważne, aby regularnie się badać"

Małgorzata Socha, którą widzowie pokochali za rolę Ingi w serialu "Przyjaciółki", opublikowała na Instagramie zdjęcie USG z badania piersi. Z okazji różowego października zwróciła się do swoich fanek. Podkreśliła, jak ważna jest regularna profilaktyka. Aktorka właśnie odebrała wynik swojego badania i przekazała, że jest zdrowa. Przy okazji zapytała obserwujące ją kobiety, czy już zapisały się na badanie. "A ja znowu w temacie piersi! Właśnie odebrałam wynik USG i tak - jestem zdrowa!" - napisała.

Ale to tak ważne, by regularnie się badać. Mamy Różowy Październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi. Kochane dziewczyny, ręka do góry, która już po wizycie albo ma umówioną?

- zapytała Socha. Aktorka nie musiała długo czekać na odzew. "Warto się badać i dbać i zdrowie. Jak jest zdrowie, możemy dużo. Więc pamiętajcie, dbacie o siebie", "Już po wizycie, jestem zdrowa", "Tak! Badajmy się! To może uratować nam życie!" - czytamy w komentarzach.

Małgorzata Socha świętowała 80. urodziny mamy. "Wygląda co najwyżej na 65 lat"

Małgorzata Socha niedawno świętowała 80. urodziny swojej mamy. Z tej okazji opublikowała poruszający wpis w sieci. "Dziękuję za każdą chwilę, za cudowne dzieciństwo, morze miłości i to, że zawsze mogę na ciebie liczyć. Za wszystkie rady (mimo że czasem się buntowałam) to i tak okazywało się, że zawsze miałaś rację i chciałaś jak najlepiej. (...) Jesteś najlepszą mamą i babcią na świecie" - podkreśliła aktorka. Najnowsze zdjęcia z mamą, które Socha opublikowała w sieci, zrobiły prawdziwą furorę. W komentarzach posypały się komplementy. "Dużo zdrówka dla pani mamy. Wygląda co najwyżej na 65 lat, a nie na 80", "Piękna Mama! Niech będzie przy was jak najdłużej", "I wszystko jasne, po kim takie genialne geny! Moc uścisków dla mamy" - czytamy.