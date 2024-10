W 2002 roku Paweł Małaszyński wziął ślub z Joanną Chitruszko. Nim jednak związał się na stałe ze swoją obecną żoną przez lata przyjaźnił się z Anetą Todorczuk. Aktorka nigdy nie ukrywała, że darzyła Małaszyńskiego wyjątkowym uczuciem. - Byłam w nim przepotwornie zakochana. Chciałam, żeby był moim mężem - wyznała niegdyś w programie Krzysztofa Ibisza "Zrozumieć kobietę". Sam Małaszyński raczej traktował Todorczuk jak dobrą przyjaciółkę. Nigdy nie dostrzegł, że aktorka czuje do niego coś znacznie silniejszego. W pewnym momencie ich drogi się rozeszły.

Aneta Todorczuk traktowała Małaszyńskiego jak swojego chłopaka. Zderzenie z rzeczywistością było trudne

Małaszyński przyjaźnił się z Todorczuk już w liceum. Po ukończeniu szkoły wspólnie wyjechali do Warszawy, by tam zdawać do szkoły teatralnej. Niestety aktorowi nie udało się dostać na uczelnie w przeciwieństwie do Todorczuk, która otrzymała wymarzony indeks. To właśnie wtedy każdy miał pójść w swoją stronę. - To było bardzo bolesne rozstanie. Obiecywałam sobie potem: żadnych facetów, żadnych związków, tylko szkoła - wyznała w "Zrozumieć kobietę". Po latach Todorczuk związała się z Marcinem Perchuciem. Niestety małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2019 roku. Jakiś czas później aktorka odnalazła szczęście w ramionach kompozytora Michała Lamża. Na ślubnym kobiercu stanęli całkiem niedawno, w 2023 roku. A co słychać u Małaszyńskiego?

Paweł Małaszyński jest po uszy zakochany w swojej żonie. Niedawno świętowali ważną rocznicę

Jak wiemy, aktor ożenił się z Chitruszko w 2002 roku. Ich relacja trwa jednak znacznie dłużej. Z okolicznościowego wpisu na Instagramie dowiadujemy się, że Małaszyński jest w szczęśliwym związku już 29 lat. "Kto raz kochał, nie zdoła żyć bez miłości. Miłość wszystko zakrywa, wszystko znosi i odsuwa śmierć" - napisał w sierpniu pod romantyczną fotografią. "Miłości bez końca", "Jak jest miłość, to jest wszystko", "I oby jak najdłużej. Życzę z całego serca" - pisali fani aktora.