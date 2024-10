Piotr Mróz nie ukrywa, że wiele zawdzięcza Bogu. Nie obchodzi ponadto Halloween, co zaznaczył w rozmowie z Pudelkiem. - W październiku wyciągamy różaniec. Na tym się skupiamy, nie na żadnym Halloween. Halloween to jest czczenie zła. To są obrzędy na cześć szatana. Nie, nie, nie! Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec. I to jest moja siła - wyznał. Miał przy sobie różaniec, który już wcześniej mogliśmy zobaczyć np. na ściance. Wojewódzki skomentował jego gest w felietonie dla "Polityki". "W czasie wywiadu (podobno aktor) Piotr Mróz wyjął różaniec i objawił, że Halloween to obrzędy na cześć szatana i czczenie zła. Piotr w serialu 'Pielęgniarki' wcielił się w postać pacjenta po wypadku na treningu. I ja na jego miejscu bym się na tym skupił" - napisał. Co na to aktor z "Gliniarzy"?

Piotr Mróz odpowiada Wojewódzkiemu. Nie jest zadowolony

Śmiała wypowiedź dziennikarza doczekała się reakcji aktora. To, co sądzi na temat jego zdania zawarł na InstaStories. - Pan Jakub Wojewódzki (podobno dziennikarz) w jednym z odcinków swojego autorskiego programu sprowokował swojego gościa do wsadzenia polskiej flagi w atrapę psich odchodów, za co została nałożona na stację [TVN - przyp. red.] kara 471 tys. zł za znieważenie symbolu. Może niech pan Wojewódzki skupi się na swoich ewidentnych porażkach, a nie szuka zasięgów? Pozdrawiam, panie Jakubie! - przekazał Mróz. Co sądzicie o jego odpowiedzi?

Piotr Mróz po wywiadzie z różańcem zaczął otrzymywać groźby. Na jego profilu burza

Wypowiedź dotycząca wiary aktora nie przypadła wszystkim do gustu. Jego słowa podzieliły internautów na dwa obozy. - Popierający to, co powiedziałem i na obóz, który bardzo mocno to wszystko krytykuje - przekazał aktor na Instagramie. - Ta strona negatywna jest nieobliczalna. Z tego, o czym dzisiaj się przekonałem, nie cofnie się przed niczym. Dostałem wiadomość, że pożałuję dnia, w którym pojawiłem się na Instagramie i że po prostu ktoś mnie zabije. To już nie są żarty i to już nie jest śmieszne - mówił, pokazując fragmenty okropnych wiadomości. Nagłośnienie tematu hejtu spowodowało falę wsparcia ze strony fanów aktora. "To jest straszne, ile nienawiści jest w ludziach i żebyś chociaż powiedział coś naprawdę strasznego...", "Mam nadzieję, że pójdziesz z tym na komisariat" - pisali niedawno.