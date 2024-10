Kasia Tusk na swoim Instagramie pokazuje pomysły na ciekawe stylizacje o każdej porze roku. Jesień to sezon swetrów, a ten element garderoby córka premiera uwielbia szczególnie. W stylowym i drogim modelu postanowiła pójść na grzybobranie, co zakomunikowała w mediach.

REKLAMA

Zobacz wideo SPF jesienią to obowiązek? Kosmetolożka ostrzega

Kasia Tusk szałowo nawet w lesie. Za ten sweter trochę trzeba zapłacić

"Miłość do jesieni stała się czymś, z czego coraz częściej się naśmiewamy. Cynizm dopadł nawet jesieniary – te niepoprawne optymistki, które potrafiły docenić krótkie deszczowe dni, spadek energii, niedobór witaminy D, stanie w niekończących się korkach, wkładanie na siebie kilkunastu warstw ubrań, mokre psie łapy po każdym spacerze, za słodki syrop dyniowy w kawie, który składem przypomina proszek do prania czy ciągłe narzekanie innych, że przed nami kilka miesięcy mordoru" - napisała Tusk w najnowszym poście, gdzie przegląda garderobę. W swojej kolekcji ma sporo jasnych swetrów, a szczególną uwagę przyciąga jeden z nich w kolorze ecru. Model wykonany z dzianiny wełnianej jest świetny na różnego rodzaju spotkania czy spacery. Tusk z kolei postanowiła założyć go na grzybobranie. Ten sweter można dostać na stronie polskiej marki za 669 zł, co nie umknęło uwadze internautów. "Iść na grzyby w swetrze za kilkaset złotych", "Jak bym miała taki sweter to tylko do kościoła, a gdzie na grzyby, nigdy", "Piękny sweter nie tylko na grzyby, czy na jazdę konną, na snowboard też by się nadał" - czytamy.

Kasia Tusk zdradziła, jak dbać o sweter za kilkaset złotych

O tak kosztowny element garderoby trzeba dobrze dbać, dlatego influencerka podzieliła się radami na swoim blogu, gdzie opisuje, jak czyści wspomniany sweter z grzybobrania. Wspomniała, że najlepiej jest prać wełniane swetry rzadko i jeżeli już, to w temperaturze wynoszącej 25 stopni. "Nalewamy odrobinę płynu do prania wełny, ale jeśli zapomniałyśmy go kupić, to równie dobrze sprawdzi się… nasz szampon, o ile ma w miarę delikatny zapach. Wkładamy swetry i delikatnie je namaczamy, trochę więcej uwagi możemy poświęcić przybrudzonym rękawom lub golfom, ale dobrze jest sobie wyobrazić, że kąpiemy kotka. Naturalna przędza jest delikatna – nie męczymy jej!" - opisała. Radzi, aby delikatnie odsączyć wodę ze swetra i suchy przeczesać specjalnym grzebieniem.