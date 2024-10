Piotr Kaszewiak jest doskonale znany widzom TVP. Prawnik od lat występuje w programie Elżbiety Jaworowicz "Sprawa dla reportera", gdzie udziela porad i komentarzy prawnych. Adwokata na Instagramie obserwuje już ponad 93 tysiące osób. Na jego popularność miała wpływ nie tylko "Sprawa dla reportera", ale też stanowiąca parodię tego formatu "Szopka dla reportera" stand-upera Daniela Midasa. Nie każdy wie, że żona Piotra Kaszewiaka również jest prawniczką i także występuje w mediach. Właśnie mogliśmy oglądać ją w najnowszej śniadaniówce Polsatu "halo tu polsat".

Iga Parada w "halo tu polsat"

18 października wydanie "halo tu polsat" prowadzili Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Ich gościnią była m.in. Iga Parada-Kaszewiak. Prawniczka nie przyszła jednak do śniadaniówki, by opowiadać o życiu prywatnym, ale o prawnych aspektach tymczasowego zatrzymania youtubera Kamila L. znanego jako Budda. Przypomnijmy, że 14 października youtuber i dziewięć innych osób zostali zatrzymani przez CBŚ. Dwa dni później prokuratura wydała wniosek o areszt partnerki Buddy. Mieli oni dopuścić się licznych przestępstw karno-skarbowych, takich jak organizowanie uczestnictwa w grach losowych, wystawianie nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także pranie brudnych pieniędzy. Ostatni wymienionych zarzutów ma odnosić się - jak informuje prokuratura - do "tworzenia pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywania pod pozorem pożyczek, pieniędzy pomiędzy kontami należącymi do osób objętych postępowaniem, celem ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków i przekazywania ich poza granice kraju".

Iga Parada podkreślała, że prokuratura musiała mieć silne dowody przeciwko Buddzie, skoro w jego wypadku zastosowano tymczasowy, trzymiesięczny areszt. Zarówno prawniczka, jak i Maciej Kurzajewski podkreślali, że rodzice powinni obserwować, jakie materiały oglądają ich dzieci, bo przecież Budda miał szeroką widownię właśnie wśród najmłodszych.

Iga Parada prezentowała się kapitalnie

Nie był to debiut Igi Parady;Kaszewiak w śniadaniówce. Przypomnijmy, że prawniczka już jakiś czas temu w roli ekspertki występowała również w "Pytaniu na śniadanie". W "halo tu polsat" pojawiła się w pudroworóżowym komplecie niczym z domu mody Chanel. Garsonka okazała się strzałem w dziesiątkę i była bardzo kobieca. Całość uzupełniały jasne szpilki. Prawniczka postawiła też na delikatny makijaż i upięła włosy w koński ogon. Jej zdjęcia zobaczycie poniżej:

