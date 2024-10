Marek Kondrat przez lata był związany z Iloną Gagajek. Ich ceremonia zaślubin została nagrana przez kamery i pokazana w dokumencie "Bardzo młodzi oboje" reżyserii Mirosława Gronowskiego. Kondrat i jego żona doczekali się dwóch synów - Mikołaja oraz Wojciecha. Po 37 latach ich relacja dobiegła końca. Aktor znalazł szczęście u boku Antoniny Turnau. Jak zaczęła się ich wspólna przygoda?

Marek Kondrat i Antonia Turnau uciekają od medialnego zgiełku. Gdzie kupili dom?

Jak informują media, Marek Kondrat poznał swoją ukochaną, gdy była jeszcze dzieckiem. Wszystko przez przyjaźń aktora z ojcem Antoniny - Grzegorzem Turnauem. Lata później ich drogi ponownie się przecięły. Miało to miejsce w 2012 roku, gdy Antonina Turnau realizowała reportaż z udziałem Marka Kondrata w programie "Wszystko o kulturze". Później zdarzyło im się jeszcze wspólnie pracować, aż w końcu narodziło się między nimi poważne uczucie. W 2015 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Trzy lata później na świat przyszła ich córka Helena. Dziś zakochani stronią od blasku fleszy, ale czasami uchylają rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego. Wiemy, że zdecydowali się na zakup nieruchomości w Hiszpanii. "Dziecko, które dziś rozdaje karty, trzyma nas w Polsce. Helenka ma swoje zajęcia, które coraz bardziej się rozrastają. Bywamy więc w naszym hiszpańskim domu dwa razy w roku, na tyle rzadko, że chyba będzie trzeba go sprzedać. Ale ja do murów się nie przywiązuję" - mówił Marek Kondrat dla "Polityki".

Marek Kondrat o swojej żonie. "Różnica lat daje pewien rodzaj spokoju"

Od czasu do czasu starszy o 38 lat Marek Kondrat opowiada o swojej żonie. Aktor z dystansem podchodzi do krytycznych komentarzy na temat sporej różnicy wieku. "Czytam wiele postów, w których ludzie mnie piętnują za brak odpowiedzialności. Ale w życiu póki można, można wiele – tak bym powiedział. Nie ma ewidentnych granic, za którymi nie można zacząć czegoś nowego. (...) Różnica lat daje pewien rodzaj spokoju. Żadne mentorstwo. Jestem otwarty na wiek mojej żony, jej talenty, indywidualność – niesłychanie z tego korzystam. To wzajemne w jakimś sensie" - mówił dla "Gazety Wyborczej". ZOBACZ TEŻ: Marek Kondrat szczerze o zakończeniu kariery. Po 17 latach ujawnił, dlaczego się wycofał