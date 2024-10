Tomasz Jakubiak kilka miesięcy drastycznie stracił na wadze. Nie znaliśmy wtedy powodu takiego stanu rzeczy. Niedługo później kucharz w przejmującym wywiadzie z Dorotą Wellman powiedział, że lekarze wyryli w jego ciele nowotwór. - Zdiagnozowano u mnie bardzo rzadki i bardzo ciężki do wyleczenia nowotwór. Coś, co w ogóle praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie - usłyszewli widzowie "Dzień dobry TVN". - Z biegiem czasu to się przerzuciło na kręgosłup. Moja kochana teściowa powiedziała: "Musisz iść na rezonans". Poszedłem i wtedy się zaczęła cała przygoda. Przyjechał do mnie lekarz do domu, mój znajomy i mówi: "Słuchaj, musimy porozmawiać, bo masz nowotwór. [...] Z rezonansu wyszło, że masz bardzo mocno zjedzone kości miednicy, jakieś dwa kręgi w kręgosłupie i że jest ciężka sytuacja" - uzupełnił ekspert. Leczenie nowotworu jest bardzo kosztowne, w związku z czym Jakubiak postanowił podbić sprzedaż jednego ze swoich produktów. Zainteresowanie jego e-bookiem okazało się być ogromne.

REKLAMA

Zobacz wideo Wygrała "MasterChefa". Oto jej sposób na majonez

Tomasz Jakubiak zaskoczony wsparciem fanów. "To jest coś, co przerasta niesamowicie"

Całe szczęście sprzedaż e-booków eksperta kulinarnego idzie świetnie. Zainteresowanie jest tak duże, że pojawiają się problemy techniczne. - To przerosło wszelkie moje oczekiwania. Nie tylko moje, bo moich serwerów też, za co was serdecznie przepraszam, bo niestety z siostrą nie ogarnęliśmy kuwety no i wiemy o tym, że dużo osób się zdenerwowało, bo nie dostało linków na czas, bo nie mogło ściągnąć książki, bo płatności były odrzucane. Staramy się to wszystko naprawiać na bieżąco - przekazał Jakubiak na Instagramie.

Przepełniony wdzięcznością wspomniał o sile swojej społeczności. - To jest coś niesamowitego - ten post stał się viralem. Gdzie nie wejdę w sieci, na czym nie włączę internetu, to cały czas ktoś o tym pisze, cały czas ktoś to poleca. Czy to są gazety, czy różnego rodzaju portale, czy to są firmy prywatne, widzę, że cały czas ktoś ten post udostępnia i cały czas prosi innych, żeby się zaangażowali. A wy się w to angażujecie. To jest coś, co przerasta niesamowicie - dodał przejęty.

Tomasz Jakubiak może liczyć na ciepłe słowa w sieci. Spójrzcie na te komentarze

Obserwujący kucharza są bardzo aktywni pod jego postami. Nieustannie przesyłają mu wsparcie i chwalą jego kulinarne pomysły. Ostatnia instagramowa rolka Jakubiaka również wygenerowała wiele komentarzy. "Tomku co dajesz, to dostajesz. Dobro do ciebie wróciło, dużo zdrówka i wytrwałości!", Nic nie musisz mówić Tomku. Jesteśmy z tobą", "Tomek, ty jesteś dobrym człowiekiem i ludzie to wiedzą, a jak nie wiedzą, to czują" - czytamy.