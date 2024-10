Pokaz najnowszej kolekcji duetu MMC jak zwykle przyciągnął tłumy rodzimych celebrytek. Na ściance do zdjęć pozowały m.in. Sandra Kubicka, Małgorzata Socha, Katarzyna Niezgoda. Nie zabrakło też Lary Gessler czy Sandry Hajduk. O opinię na temat stylizacji wybranych gwiazd poprosiliśmy ekspertkę. Marta Wolniak to stylistka, która ostatnio cyklicznie pojawia się w "Pytaniu na śniadanie". Historyczka modowa, znana na Instagramie jako Cette Femme Libre, wyróżniła look Sandry Kubickiej.

Pokaz MMC. Kubicka w nowoczesnym połączeniu. Socha postawiła na minimalizm

Sandra Kubicka pojawiła się na pokazie MMC w bardzo wyrazistym połączeniu, w amerykańskim stylu. Według stylistki Marty Wiktorii Wolniak to niezwykle nowoczesny look. - Sandra Kubicka postawiła na asymetryczny płaszcz, który założyła jako sukienkę. Połączyła to z bardzo modnym obecnie burgundem w dodatkach. To nowoczesny look, który się doskonale sprawdził - stwierdziła ekspertka. W porównaniu z Sandrą Kubicką stylizacja Małgorzaty Sochy była znacznie bardziej minimalistyczna. - Socha założyła wełniany kombinezon z wełnianą kurtką, do których dobrała skórzane, marszczone kozaki w stylu lat 80. Do tego plecionka do ręki. Bardzo jesienny i minimalistyczny look w stylu Isabel Marant - powiedziała Marta Wolniak w rozmowie z Plotkiem.

Katarzyna Niezgoda z modnymi dodatkami. "Jeden z najmodniejszych modeli kozaków w tym sezonie"

Podpytaliśmy także ekspertkę o komentarz dot. stylizacji Katarzyny Niezgody. Była ukochana Tomasza Kammela zrobiła wrażenie głównie za sprawą modnych dodatków. - Katarzyna Niezgoda założyła jeden z najmodniejszych modeli kozaków w tym sezonie. Świetne zestawienie z brązem i khaki. To modny look i do tego jeszcze bardzo ciekawa torebka - stwierdziła Marta Wiktoria Wolniak.