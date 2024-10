Anna Lewandowska, ma zdaniem wielu fanów, inspirujący dom. Dużo przestrzeni, jasne barwy i jakościowe meble już wcześniej zwróciły uwagę internautów na oazę Lewandowskich. W najnowszej rolce promującej aplikację trenerki, możemy zobaczyć fragment estetycznej sypialni Lewych w ich hiszpańskiej willi.

Anna Lewandowska postawiła na minimalizm w sypialni. Przestrzeń może zachwycić

Trenerka pokazała fanom, jak wygląda jej poranna rutyna. Zaczyna się oczywiście pobudką w stylowej, ale przy tym minimalistycznej sypialni, w której dominuje biel, szarość i jasny brąz. Pomieszczenie przywodzi na myśl sanktuarium i zdecydowanie sprzyja wyciszeniu się i relaksowi. Lewandowscy mają duże łóżko, przy którym widzimy szafki nocne oraz nowoczesne, wiszące, białe lampy. Podłoga została wykonana z jasnego drewna, do którego idealnie pasują kremowe zasłony sięgające samej ziemi. Przy łóżku widzimy także gładki, szary dywan. Warto zaznaczyć, że nawet pidżama trenerki pasuje do tego wnętrza - powitała fanów w białym komplecie z falbankami. Jak wam się podoba takie wnętrze?

Anna Lewandowska o hiszpańskiej rzeczywistości. "Zmieniłam swoje podejście do życia"

Życie w Barcelonie wychodzi na dobre całej rodzinie Lewandowskich. To tam rodzice Laury i Klary rozwijają swoje kariery, a dziewczynki poświęcają się edukacji i zabawie z rówieśnikami. Kadry z ich bajkowego życia w Hiszpanii możemy podziwiać na Instagramie. Anna Lewandowska w jednym z wywiadów opowiedziała o swoich wnioskach dotyczących przeprowadzki. - Gdy mieszkaliśmy w Monachium, byłam całkowicie pochłonięta pracą. Wpadałam w jakiś wir, sama zastanawiałam się czasami, po co ja to robię? Mój mąż też zadawał mi to pytanie. Po przeprowadzce do Barcelony zmieniłam swoje podejście do życia, zaczęłam bardziej doceniać i czerpać z niego pełnymi garściami - mówiła dla Onetu. -Hiszpanie uczą mnie, że życie jest tylko jedno i warto je celebrować. Odkryłam u siebie "Anię sprzed lat" – Anię z czasów, gdy trenowałam karate i skupiłam się na swoich pasjach, sporcie i przyjaciołach. Teraz staram się być bardziej spontaniczna i czerpać radość z drobnych chwil - dodała.