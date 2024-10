Dariusz Pachut kilka tygodni temu zesłał na swój profil ogromną ilość internautów. Wszystko przez nagłe zakończenie związku z Dodą, o czym poinformował jako pierwszy. "W związku ze spekulacjami pojawiającymi się coraz liczniej w mediach, a także pytaniami od dziennikarzy, które stają się uporczywe i męczące, chciałbym poinformować o zmianach, jakie nastąpiły w moim życiu osobistym w ostatnim czasie. Miesiąc temu, po zakończeniu projektu w Norwegii, nad którym pracowałem z pełnym zaangażowaniem, postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustalaliśmy, przyjechać do Turcji. Zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem" - oznajmił. "Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku. Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za wspólne dwa i pół roku, które dzieliliśmy i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości" - dodał na koniec. Wokalistka potwierdziła rozstanie, ale w jej przypadku obyło się bez obszernego oświadczenia. Niedawno przyznała się do bycia singielką w "halo tu polsat". Po rozstaniu wiele osób skupia się na sobie, bliskich i przeprowadza zmiany np. w wyglądzie. Były partner Rabczewskiej postawił na pewną metamorfozę.

Zobacz wideo Sikora zapytany o relację z Dodą. Ciekawe, co na to Kammel

Dariusz Pachut w odświeżonej wersji. "Cudowna przemiana"

Sportowiec słynie z motywacyjnych wpisów na Instagramie. Tym razem nie było inaczej. "Wszystko jest na wyciągnięcie ręki – albo to weźmiesz, albo przepadnie! Każda szansa, każdy cel, każde marzenie – wszystko jest na wyciągnięcie twojej ręki. To od ciebie zależy, czy po to sięgniesz, czy pozwolisz, by przeszło obok. Nie ma miejsca na wahanie" - wspomniał na Instagramie. Część fanów skierowała jednak uwagę nie na przekaz wpisu, a na nowy wygląd Pachuta. Były partner Dody postanowił ściąć włosy i obecnie ma zdecydowanie krótszą fryzurę. Jego fani są zachwyceni. "Ale piękny okaz", "Cudowna przemiana. Bardzo na korzyść jakby nowa energią wstąpiła. Fajnie", "Nowe życie, więc nowy image", "O wow, zdecydowanie w krótkich panu do twarzy" - czytamy komentarze. Co sądzicie?

Jakiej miłości potrzebuje Doda?

Fani piosenkarki życzą jej szczęścia w miłości. Sama zainteresowana wyznała, że obecnie ma sporo adoratorów. Powiedziała także Polsatowi, jakiej relacji potrzebuje. Nie jest to "szalona miłość". - Nie, na szaloną nie. Na stabilną, pełną poczucia bezpieczeństwa i wyrozumiałą. Szaloną absolutnie nie - wyznała. Podkreśliła również, co sądzi o nagłośnieniu jej rozstania w mediach. - Nie jest to dla mnie komfortowa sytuacja - dodała.