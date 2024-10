Agata Duda wielokrotnie pokazywała się w różnorodnych stylizacjach. Żona Andrzeja Dudy gustuje szczególnie w mocnych kolorach, takich jak bordowy czy niebieski. W zależności od okazji, często pojawia się w różnych odcieniach swojej kreacji. Tym razem postawiła na intensywny burgund. Kobieta uczestniczyła w spotkaniu z artystą Stanem Borysem Jak się okazało, w jej stylizacji pojawiło się kilka błędów. Stylista w rozmowie z Plotkiem nie wahał się zwrócić na nie uwagi.

Agata Duda postawiła na burgundową kreację. Stylista ocenił jej strój. Wskazał, co nie do końca współgrało

Agata Duda wybrała bordową sukienkę na oficjalne wydarzenie. Jak się okazało, to nie kolor, a fason sprawił, że nie wszystko poszło po myśli pierwszej damy. Michał Musiał, fryzjer gwiazd i stylista wyjaśnił, dlaczego sukienka uwydatniła mankamenty. "Agata Duda tym razem postawiła na bardzo modny w tym sezonie burgund. O ile kolor jest trafiony, to fason sukienki okazał się totalnym niewypałem. Kwadratowy dekolt optycznie poszerzył ramiona pierwszej damy, a długość optycznie skróciła sylwetkę. Buty okazały się nie lepsze - zdecydowanie lepszą opcją byłby wybór klasycznych szpilek w szpic" - ocenił w rozmowie z Plotkiem. Co więcej, nie był to najlepszy dzień również dla włosów Agaty Dudy. Stylista potwierdził, że uczesanie wyszło na niekorzyść żony Andrzeja Dudy. "Fryzura Agaty Dudy także nie należy do udanych. Jest zbyt 'wyczesana' i sztywna. Brakuje tu lekkości i naturalności" - przekazał stylista i fryzjer gwiazd Michał Musiał.

Dawid Woliński ocenił Agatę Dudę. Porównał ją do Melanii Trump

Stylizacje Agaty Dudy często są oceniane przez wielu projektantów. Wśród nich pojawił się Dawid Woliński, który porównał ją do pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. Juror "Top Model" odwiedził show Kuby Wojewódzkiego. Prowadzący dał zadanie projektantowi, aby "ubrał" żonę Andrzeja Dudy. Woliński bez wahania wypowiedział się na temat Agaty Dudy. Określił jej styl jako "polski i dyplomatyczny". Nie szczędził słów i rozwinął swoją myśl. - Ja myślę, że pani Agacie nie brakuje niczego. A jeśli chodzi o modę, to chyba postanowiła iść w taką bardzo dyplomatyczną, polską stronę. Trudno to nazwać inaczej - mówił. ZOBACZ TEŻ: Agata Duda z wizytą na Litwie. Nie zaszalała z krojem. Za to z kolorem poszła na całość!