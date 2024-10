W najnowszej edycji programu "Azja Express" widzowie mogą oglądać Agnieszkę i Piotra Głowackich. W ich relacji sporo się dzieje. Agnieszka Głowacka słynie z tego, że nie tłumi w sobie emocji i często wybuchowo reaguje na zachowanie swojego męża. - Będziemy pośmiewiskiem tego programu, przez ciebie, bo drzesz się na mnie. Wszyscy mówią, że małżeństwa nie powinny brać udziału w czymś takim, bo to jest rozwód i to jest prawda - mówiła w jednym z odcinków programu "Azja Express". Teraz aktorzy porozmawiali z Kubą Wojewódzkim. I w tym formacie sporo się działo.

Piotr Głowacki usłyszał gorzkie słowa od Kuby Wojewódzkiego. Jego żona wtrąciła się do dyskusji

Agnieszka i Piotr Głowaccy opowiedzieli w programie Kuby Wojewódzkiego o udziale w show "Azja Express". - Jest takie pragnienie w człowieku, który obcuje z kamerą, żeby w końcu było tak normalnie, szczerze - komentował aktor. W pewnym momencie Kuba Wojewódzki opowiedział o tym, co sądzi na temat małżeństwa Głowackich. Zwrócił się do aktora. - Ty naprawdę uważasz, że jesteś wart tych wszystkich ran, które ona ci zadaje i ona dla ciebie? To jest bardzo głębokie, psychoterapeutyczne pytanie, bo moim zdaniem ty jesteś głęboko nieszczęśliwy - powiedział. Nie musiał długo czekać na komentarz Agnieszki Głowackiej. - Jesteś? Serio? - zapytała się męża, który zastanawiał się nad odpowiedzią. W końcu aktor zabrał głos. - To jest ciekawe pytanie, bo to jest w ogóle pytanie - zaczął, ale nie skończył wypowiedzi. Agnieszka Głowacka ponownie się wtrąciła. - Ty się nad tym zastanawiasz? - powiedziała. Jej reakcja rozbawiła publikę.

Widzowie oceniają występ Agnieszki i Piotra Głowackich. "Uwielbiam ich jako parę"

Po występie aktorów w programie Kuby Wojewódzkiego w sieci pojawiło sporo komentarzy. Zdania były podzielone. Niektórzy widzowie stwierdzili, że Agnieszka i Piotr Głowaccy dobrze zaprezentowali się przed kamerami. "Udało się trochę ocieplić wizerunek Agnieszki i dobrze, bo hejterzy by ją zniszczyli", "To był hit", "Uwielbiam ich jako parę", "Super" - czytamy. Nie zabrakło także negatywnych komentarzy. "Bardzo nudny wywiad", "Odnoszę wrażenie, że to takie sztuczne" - pisali. ZOBACZ TEŻ: "Azja Express". Pytanie o partnerkę rozzłościło żonę Głowackiego. "Jaka k***a Asia"?