Maja Hyży jest wyjątkowo szczera ze swoimi fanami. Jakiś czas temu celebrytka przyznała, że ma za sobą siedem operacji biodra. - Kolejne jeszcze mnie czekają, natomiast ja jestem cały czas uśmiechnięta, mam w sobie siłę do działania, do stawiania sobie celów i osiągania marzeń - mówiła w rozmowie z Jastrząb Postem. Teraz Hyży ponownie była operowana, o czym opowiedziała w mediach społecznościowych. Tym razem nie chodziło o kwestie zdrowotne.

Maja Hyży szczerze o operacji plastycznej. Dlaczego się zdecydowała?

Maja Hyży podzieliła się z obserwatorami informacją o tym, że zdecydowała się na operację plastyczną. Opowiedziała o powodzie na InstaStories. Stwierdziła, że decyzja przemyślana i postanowiła oddać się w ręce specjalistów z warszawskiej kliniki. - Dążę do tego, żebym sama sobie, ze swoim ciałem czuła się dobrze. Obecność moja tutaj jest po wielu przemyśleniach, jest w zgodzie ze mną, robię to totalnie dla siebie. Była to decyzja podejmowana przez ponad rok. To nie była szybka decyzja, była przemyślana. Cieszę się, że tutaj trafiłam, po wielu opiniach - mówiła Maja Hyży na InstaStories.

Maja Hyży przemówiła po operacji. "Nasze ciało naturalnie zmienia się"

Dopiero po operacji Maja Hyży zdecydowała się opowiedzieć o szczegółach. Wyjawiła, jaką część ciała sobie poprawiła. - Długo nie mówiłam, o co chodzi, ale zrobiłam sobie biust. (...) Jestem mamą czwórki dzieci i moje ciało naprawdę się zmieniło. Ja umiem się kamuflować nieźle, więc pewnych rzeczy po prostu nie pokazuję. (...) Podjęłam się tak zwanego "mommy make-over" [kombinacja zabiegów, które pozwalają kobietom na powrót do formy sprzed ciąży [przyp.red.]- zaczęła.

Hyży dodała, że chciała w sposób naturalny poprawić swój wygląd, ale jej działania nie były skuteczne. - Próbowałam różnych metod, sportów, diet, różnych masaży, które miałyby mi pomóc wrócić do formy, ale niestety, nasze ciało naturalnie zmienia się po ciążach i karmieniu. (...) Nie dałam rady inaczej sobie pomóc - skwitowała. Dodała, że dobrze się czuje i zażywa leki przeciwbólowe. ZOBACZ TEŻ: Maja Hyży pokazała tatuaż w kontrowersyjnym miejscu. Internauci zdegustowani. "Tak oszpecić ciało?"