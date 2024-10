Zygmunt Solorz, delikatnie mówiąc, nie ma dobrych relacji ze swoimi dziećmi. Przypomnijmy, że niedawno Tobias Solorz, Piotr Żak i Aleksandra Żak wydali oświadczenie, w którym ostrzegali członków zarządów i rad nadzorczych najważniejszych firm swojego ojca przed "przyjmowaniem poleceń wydawanych przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwość". To prawdopodobnie nawiązanie do żony biznesmena Justyny Kulki, która dopiero co została powołana do wyżej wspomnianej rady nadzorczej. Dzieci Solorza apelowały też do członków zarządów firm Solorza, aby "wstrzymywali się z podpisywaniem dokumentów, których legalności nie mogą być pewni". To spowodowało, że 7 pażdzierninika - kiedy Solorz pierwszy raz od wielu miesięcy pokazał się publicznie - na walnym zgromadzeniu ZE PAK doprowadził do usunięcia swoich synów z rad nadzorczych prowadzonych przez niego spółek. Teraz wiadomo, co z kolejnymi odwołaniami.

Zygmunt Solorz nie musi martwić się o Plus Bank

Przypomnijmy, że Tobias Solorz został odwołany z rad nadzorczych należących do Cyfrowego Polsatu spółek Netia, Polkomtel i ZE PAK, a jego brat Piotr Żak z trzech pierwszych. Córki biznesmen nie musiał odwoływać, ale wcale nie dlatego, że mu nie podpadała, tylko dlatego, że w żadnej radzie nadzorczej nie zasiadała. Pojawiło się pytanie, co z Plus Bankiem, który także należy do imperium Solorza. Jak podają Wirtualne Media, w sprawie tej instytucji Solorz nie musi organizować walnego zgromadzenia, w którym doszłoby do odwołania obecnej rady nadzorczej. Wszystko dlatego, że w tej nie zasiadają jego dzieci. Jak podaje wspomniany już portal, w radzie nadzorczej zasiada za to żona biznesmena Justyna Kulka.

Warto w tym miejscu nadmienić, że Justyna Kulka jest związana z grupą Cyfrowy Polsat od 2012 roku. Od prawie roku zasiada w radzie nadzorczej Telewizji Polsat. Na tym jednak nie koniec, bo jest również członkinią rad nadzorczych wielu innych spółek Solorza. Od lipca tego roku jest wiceprzewodniczącą rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu. Ponadto zasiada w organach 42 spółek biznesmena, a w 2024 roku dołączyła do 37 rad nadzorczych jego spółek.

Dzieci Zygmunta Solorza są w konflikcie z nową żoną ojca

Nieoficjalnie mówi się, że to Justyna Kulka jest powodem sporów Tobiasa Solorza, Piotra Żaka i Aleksandry Żak z Zygmuntem Solorzem. Według dzieci 68-latka Kulka miała stać za "uwikłaniem Polsatu w układy z PiS w czasie rządów tej partii". To również ona rzekomo miała być pomysłodawczynią promowania Doroty Gawryluk jako kandydatki na prezydenta. Wyborcza.pl twierdzi, że dzieci miliardera są w otwartym konflikcie z Kulką. Żadne z nich ma nie akceptować zawartego w marcu małżeństwa. Portal donosi również, że od jakiegoś czasu kontakt z Zygmuntem Solorzem ma być bardzo utrudniony, przez kontrolę i wpływy Kulki.