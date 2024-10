Ralph Kamiński lubi zaskakiwać swoich fanów. Na scenie prezentował się w różnych stylizacjach. W 2023 roku wystąpił na Fryderykach w sukni ślubnej i welonie. Później także się postarał i pojawił się na tym wydarzeniu w przebraniu psa. Stałym elementem wizerunku piosenkarza są także jego włosy. Kiedyś były to długie pasma, później peruka na "grzybka", a teraz? W nowym serialu wszyscy zobaczą go w odmienionym wydaniu.

Ralph Kamiński w nowym serialu. "Moja rola nie ogranicza się jedynie do śpiewania"

Ralph Kamiński ogłosił w mediach społecznościowych, że niedługo będzie można go oglądać w serialu "Lady Love". Jest to produkcja opowiadająca m.in. o losach młodej dziewczyny z małego miasta, branży dla dorosłych oraz barwnych latach 80. Na ekranie oprócz Ralpha Kamińskiego wystąpią także Borys Szyc oraz Anna Szymańczyk. Kogo zagra piosenkarz? "W serialu wcielam się w postać Ferdynanda "Freda", piosenkarza z klubu Bogusia, którego gra wspomniany Borys [Szyc - przyp.red.], ale moja rola nie ogranicza się jedynie do śpiewania. Na potrzeby serialu stworzyliśmy ze Smolikiem odświeżoną, bliższą mojej wrażliwości muzycznej, wersję popularnego utworu z tamtych lat. Mamy nadzieję, że dotknie ona serc również innych" - wyjaśnił Kamiński w komunikacie prasowym.

Ralph Kamiński zebrał pozytywne komentarze. "Świetnie wyglądasz"

Na instagramowym profilu Ralpha Kamińskiego pojawiło się zdjęcie promujące nowy serial. Jak się okazuje, piosenkarz wystąpi w produkcji w odmienionym wydaniu. Szczególną uwagę zwracają jego obcięte i wystylizowane na lata 80. włosy. Wygląd Ralpha Kamińskiego bardzo spodobał się internautom. Ruszyli z komentarzami i porównaniami do znanych piosenkarzy. "Rod Stewart, David Bowie i Limahl w jednym", "Ale hot", "Świetnie wyglądasz", "Myślałam, że to jakaś stara fotografia Roda Stewarta", "Ciacho", "I ta fryzura. Gratulacje!" "Super wygląd", "Młody Rod Stewart" - pisali zachwyceni internauci w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Ralph Kamiński pochodzi z artystycznej rodziny. Jego kuzyn jest znanym piosenkarzem, ale to nie wszystko