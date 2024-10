15 listopada obyła się w Warszawie premiera sztuki "MAYDAY 3 - BIGAMISTKA" w reżyserii Macieja Kowalewskiego. Sztuka Raya Cooneya to podróż prosto do lat 70. i analogowego świata, który dziś wydaje się bardzo odległy. W głównych rolach m.in. Joanna Brodzik, która przed laty podbiła serca widzów rolą w kultowym już serialu "Magda M.". Obok aktorki na scenie możemy zobaczyć także Edytę Herbuś, Michała Koterskiego i Michała Piróga. Na premierze spektaklu pojawiła się plejada gwiazd. Zobaczcie, jakie stylizacje wybrano na ten wyjątkowy wieczór.

Premiera sztuki "MAYDAY 3 - BIGAMISTKA". Paweł Małaszyński na premierę zabrał ukochaną żonę

Premiera sztuki "MAYDAY 3 - BIGAMISTKA" przyciągnęła największe polskie gwiazdy. Joannę Brodzik wspierał m.in. Paweł Małaszyński, który w kultowej "Magdzie M." wcielał się w rolę jej ukochanego, Piotra Korzeckiego. Aktor pojawił się na wydarzeniu w towarzystwie żony. To jeden z nielicznych związków w show-biznesie, który ma tak długi staż. Joanna Chitruszko i Paweł Małaszyński już od prawie 30 lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Para wychowuje razem dwójkę dzieci - Jeremiasza i Leę. Para bardzo rzadko mówi o swojej prywatności i wpuszcza do domu media. Małaszyński wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że żona jest dla niego największym ukojeniem i wsparciem. Na premierę sztuki para zdecydowała się na bezpieczną czerń. Paweł Małaszyński do ciemnych jeansów założył swobodny T-shirt i czarną marynarkę. Jego ukochana postawiła na skórzane spodnie i bluzkę z bufkami.

Premiera sztuki "MAYDAY 3 - BIGAMISTKA". Joanna Brodzik śledzi modowe trendy. Postawiła na burgund

Gwiazdą wieczoru podczas premiery sztuki komediowej "MAYDAY 3 - BIGAMISTKA" była Joanna Brodzik. Aktorka wybrała tego wieczoru bezpieczny, nieprzekombinowany zestaw. Zdecydowała się na garnitur w burgundowym kolorze. Ten odcień to największy trend tego sezonu, więc Brodzik wpisała się w aktualnie panującą modę. Edyta Herbuś wybrała za bardziej ekstrawaganckie rozwiązanie. Miała na sobie połyskujący kombinezon w kolorze starego srebra, krojem nawiązujący do stylistyki lat 80. Oprócz tego na ściance zaprezentowała się drugiej stylizacji, która odsłaniała jej brzuch.

