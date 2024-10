Joanna Opozda w salonie sukien ślubnych. Zobaczcie, co wybrała

Joanna Opozda prężnie rozwija medialną karierę. Jest bardzo aktywna na Instagramie, ale też cały czas pojawia się na ekranie. Choć Opozda w ostatnim czasie raczej sporadycznie widywana jest na ściankach czy branżowych eventach, co jakiś czas musi odświeżyć garderobę o wieczorową suknię na wyjątkową okazję. Jak wynika z InstaStories aktorki, już niebawem czeka ją właśnie takie wydarzenie.

Joanna Opozda odwiedziła salon Izabeli Janachowskiej

15 października Joanna Opozda za pośrednictwem Instagrama poinformowała, że odwiedziła salon ślubnej ekspertki Izabeli Janachowskiej. Aktorka na InstaStories zaprezentowała fanom wieszaki przepełnione ślubnymi kreacjami. Sklep Janachowskiej oferuje jednak także suknie wieczorowe i to właśnie na taki model zdecydowała się Opozda. Aktorka zapozowała w długiej kreacji bez rękawów w kolorze pastelowego fioletu, gęsto ozdobionej tiulem. Joanna Opozda nie uchyliła jednak rąbka tajemnicy i nie wyjawiła, jaka okazja skłoniła ją do odwiedzenia salonu Janachowskiej. Niewykluczone, że już niebawem to zdradzi.

Co ciekawe, Joanna Opozda na swój ślub z Antkiem Królikowskim nie zdecydowała się na suknie od Izabeli Janachowskiej. Wybrała kreacje z warszawskiego salonu innej marki. Aktorka miała dwie ślubne stylizacje, których ceny wypłynęły do mediów, gdy zdecydowała się je sprzedać. Ujawniono wówczas, że jedna z nich kosztowała osiem tys. zł, a druga - 12 tys. zł.

Joanna Opozda zdecydowanie zareagowała na doniesienia o babci Vincenta

Choć związek z Antonim Królikowskim należy już do przeszłości, Joanna Opozda wciąż toczy batalię z byłym mężem. Para formalnie nie jest jeszcze rozwiedziona. Ostatnia rozprawa miała miejsce 29 sierpnia, a, jak donosił wówczas "Fakt", wyrok jeszcze nie zapadł. Kolejny termin został wyznaczony na 25 lutego przyszłego roku.

To jednak nie wszystko. W październiku w sądzie Joanna Opozda spotkała się z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską. Jak informował "Fakt", gwiazda "Klanu" miała zwrócić się z prośbą do sądu o zabezpieczenie kontaktów z Vincentem. Opozda odniosła się do sprawy na InstaStories i zaznaczyła, że nigdy nie utrudniała byłej teściowej spotkań z wnukiem. "Publicznie próbuje kreować się na troskliwą babcię, podczas gdy prywatnie przez dwa lata nie wykazywała żadnej inicjatywy, by spotkać się z Vincentem. Ta cała sytuacja to wyłącznie PR-owa zagrywka, a nie autentyczna troska o wnuka" - przekazała Opozda.