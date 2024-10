Gwiazdor TVP o coming oucie przed rodzicami. "Była wielka awantura"

Błażej Stencel otworzył się na temat swojej orientacji w niedawnej rozmowie z "Repliką". W wywiadzie wrócił do czasów szkolnych, kiedy to badał reakcje rówieśników na tę kwestię. "Dopiero w liceum pojawił się u mnie temat chłopaków tak na poważnie. Jak wielu gejów, na początku wolałem myśleć o sobie jako o osobie biseksualnej, bo homoseksualność wydawała mi się zbyt 'drastyczna'. 'Ej, ja chyba jestem biseksualny' - zacząłem mówić znajomym i obserwować ich reakcje" - wspomina aktor. Sprawdźcie, jak na jego coming out zareagowały najbliższe osoby.

Błażej Stencel wyznał rodzicom, że jest gejem. "Była wielka awantura"

Jak się okazuje, bliscy aktora musieli długo przyjmować do wiadomości fakt, że ich syn kocha mężczyznę. Stencel, mówiąc o coming oucie, spowodował poważną kłótnię. "A jeśli chodzi o rodziców, o to, jak się dowiedzieli - to była masakra. Byłem wtedy z moim pierwszym chłopakiem. Była wielka awantura, chcieli mnie wysyłać do psychologów, na co ja przytomnie i odważnie odparłem, że to oni powinni do nich iść" - wyznał. Co było dalej? "Męczyliśmy się z tematem chyba cały rok. Tata powiedział mi, że nigdy tego nie zaakceptuje. Znów przytomnie i odważnie powiedziałem, że musi zaakceptować, bo inaczej straci syna. To chyba mocno oboje wzięli do siebie i od tamtej pory zaczęło być spoko" - zaznaczył następnie aktor.

Błażej Stencel jest w związku z uczestnikiem "Hell's Kitchen". W TVP wiele osób tworzy pary jednopłciowe

Na okładce "Repliki" pojawił się nie tylko prowadzący "Koło fortuny", ale i jego partner Kamil Krupicz. Na co dzień spełnia się jako aktor, ale nie jest to jego jedyny talent - mogliśmy zobaczyć go bowiem w siódmej edycji "Hell's Kitchen". Zakochani nie szczędzą wspólnych zdjęć na Instagramie, pod którymi są przeważnie ciepłe reakcje. Co ciekawe, Stencel nie jest jedyną osobą pracującą u publicznego nadawcy, która należy do grona LGBT+. "Nie wszyscy o sobie głośno mówią, ale ja do szafy nie mam zamiaru wracać. (…) Niektórzy komentujący oczywiście piszą, że przyszedł chłopak, który się lansuje na tym, że jest gejem. O parach typu Ania i Robert Lewandowscy czy chociażby Koroniewska i Dowbor mówi się, że to są power couples i nikt nie zarzuca im, że lansują się na byciu hetero. Wszyscy kochali Izę [Krzan - przyp. red.], a teraz po pierwsze jej nie ma, a po drugie w jej miejsce w 'Kole...' jest facet. To facet odkrywa literki! Patriarchalny układ został naruszony! Stąd hejt. (…) Po premierze pierwszego odcinka Norbi zadzwonił do naszej producentki i powiedział, że bardzo mu się podobało i że gratuluje. To jest dopiero klasa!" - czytamy w magazynie.