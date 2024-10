Jacek Fedorowicz dał się poznać jako znany satyryk i aktor. Mężczyzna przez lata występował w Telewizji Polskiej. Prowadził różne programy, takie jak "Poznajmy się", "Małżeństwo doskonałe" czy "Kariera i Runda". Występował także w wielu produkcjach. Obecnie mężczyzna ma 87 lat i nie występuje już w telewizji. Mało kto wie, że dziś to wnuk Fedorowicza występuje w telewizji. Żoną aktora jest Anna, z którą doczekał się córki Joanny. Ta z kolei ma syna, którym jest Mateusz Gessler. Mężczyznę możecie kojarzyć z programu "MasterChef Junior", czy "Hell's Kitchen".

Wnuk Jacka Fedorowicza występuje w słynnym programie. Z pewnością go znacie

Jacek Fedorowicz i Mateusz Gessler są bliską rodziną. Mało kto wie jednak o tym, że są spokrewnieni. Niekiedy jednak podejmują ten temat. Znany kucharz postanowił opowiedzieć nieco więcej o dziadku kilka lat temu. Udzielił wywiadu magazynowi "Flesz". Stwierdził, że choć z Fedorowiczem wiele go różni, pojawiają się niewielkie podobieństwa. Gessler ma taki sam charakter, jak jego dziadek. "Miał charyzmę: satyryk, aktor, malarz. Fizycznie nie jesteśmy do siebie podobni, ale mamy wiele wspólnego, jeśli chodzi o cechy charakteru. Oboje potrzebujemy spokoju, lubimy żyć troszkę pod prąd. I uważamy, że świat powinien być sprawiedliwy" - powiedział. Spodziewaliście się, że Mateusz Gessler jest wnukiem Jacka Fedorowicza?

Tak Jacek Fedorowicz poznał swoją ukochaną. Anna Rytel pojawiła się w jego życiu, gdy oboje byli nastolatkami

Jacek Fedorowicz i Anna Rytel są parą od ponad siedmiu dekad. Poznali się, gdy kobieta chodziła do liceum plastycznego. Aktor wówczas występował w jej szkole. Gdy tylko ją poznał, od razu go zauroczyła. Później pisał o kobiecie w swoim pamiętniku. "Wyrzucono ją ze szkoły w Warszawie podobno za to, że ośmieliła się chodzić po naszej pięknej stolicy w chustce w kolorowe paski i w czerwonych pończochach" - wspominał Fedorowicz w książce "Ja jako wykopalisko". Po kilku miesiącach Anna została ukochaną Jacka. Rozpoczęła naukę w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, gdzie Fedorowicz już studiował. "Żadne z nas nie dostało stypendium, ale ja trochę zarabiałem. Od czasu do czasu pożyczała ode mnie pieniądze. Trudno jej było oddawać, (...) nie miała innego wyjścia, jak przyjąć moje oświadczyny" - podkreślał aktor w autobiografii. ZOBACZ TEŻ: Wzruszony Mateusz Gessler świętował 18. urodziny syna i pokazał rodzinne kadry. To rzadkość