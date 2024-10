Wojciech Szczęsny pożegnał się już z karierą w reprezentacji Polski. Zdobył się na kilka podsumowań i na Instagramie zamieścił szczery post, w którym podziękował nie tylko fanom. Nawiązał również do swojej rodziny. Krótko później na Instagramie Mariny pojawiło się wideo, które podpisała w poruszających słowach. Zwróciła się do swojego męża i pokazała, jak od kulis wyglądało jego pożegnanie.

Marina zamieściła emocjonalne wideo. Takiego Wojciecha Szczęsnego nie znacie

Marina zamieściła emocjonalne wideo na Instagramie, które zadedykowała mężowi i jego sportowym dokonaniom. "Jestem ogromnie dumna, że mój mąż przez 15 lat miał zaszczyt reprezentować nasz kraj. Swoją dumną, honorową postawą dawał przykład młodym ludziom i uczył naszego syna szacunku do ojczyzny. Spełniając swoje marzenia pokazywał młodym ludziom, że dzięki ciężkiej pracy nie ma rzeczy niemożliwych. A ja wraz z rodziną miałam możliwość towarzyszyć mu w tej przepięknej podróży" - zaczęła wokalistka.

Na koniec ukochana sportowca zwróciła się bezpośrednio do niego jako jego fanka - z pewnością ta największa. "Dziękujemy ci kochanie za te niesamowite emocje w biało-czerwonych barwach, których nigdy nie zapomnimy!" - napisała. Na nagraniu opublikowanym przez Marinę widać, jak Wojciech Szczęsny wychodzi na murawę podczas swojego pożegnania. Wokalistka uchwyciła także momenty, podczas których piłkarz spędzał czas z synem, czule go obejmował, a nawet mieli chwilę, aby na Stadionie Narodowym zagrać razem w piłkę. Podczas pożegnania słynnego taty obecna była również jego córka Noelia. Choć Marina zwykle chroni prywatności młodszej pociechy, tym razem zrobiła wyjątek i opublikowała zdjęcie, na którym widać twarz dziewczynki. Noelia rośnie jak na drożdżach!

Fani żegnają Szczęsnego. "Rodzina to siła"

Tuż pod postem dumnej żony Szczęsnego zaroiło się od komentarzy. Wśród nich znalazły się słowa uznania wobec byłego reprezentanta naszej drużyny piłkarskiej. "Będzie brakowało Wojtka w polskiej kadrze...", "Dziękujemy Wojtek za te wszystkie piękne lata w reprezentacji", "Zrobił z*******ą robotę przez te 15 lat" - pisali kibicujący mu dotychczas fani. Nie zabrakło także zachwytów nad rodziną bramkarza. Komentujący zwrócili uwagę na to, jak ogromne wsparcie ma bramkarz wśród najbliższych, dzięki czemu sukces może zawdzięczać także im. "Rodzina to siła", "Fajnie, że na siebie trafiliście", "Jak jest miłość, to jest wszystko" - czytamy. Internauci zauroczeni byli zwłaszcza synem Szczęsnych. "Ten moment kiedy chociaż przez parę chwil chciałbyś być Liamem", "Kocham jak na tym filmiku Liam mówi: 'Tata, Ronaldo!'", "Liam jest ślicznym chłopczykiem" - pisali fani.