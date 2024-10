Blanka Lipińska przenocowała u siebie byłego. Posypały się pytania

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że Sylwia Grzeszczak znów jest zakochana. Szybko okazało się, że serce wokalistki zdobył były partner Blanki Lipińskiej, Maciej Buzała. Znana z kontrowersyjnych wypowiedzi autorka "365 dni" i tym razem pokusiła się o komentarz. Jej wyznanie wywołało konsternację wśród internautów. Teraz postanowiła się wytłumaczyć.

Blanka Lipińska zapytana o ex-partnera. "Było jak zwykle uroczo"

Kiedy nowy związek Sylwii Grzeszczak przestał być tajemnicą, stało się jasne, że wkrótce Blanka Lipińska zacznie być zasypywana pytaniami o to, co sądzi na ten temat. W jednym z wywiadów wyznała, że wciąż przyjaźni się z byłym partnerem. - Rozstaliśmy się sześć lat temu, ale my się przyjaźnimy do dziś - wyznała wówczas w rozmowie ze "Światem Gwiazd". Co więcej, Buzała dobre relacje ma także z jej obecnym ukochanym. - On się przyjaźni ze mną, on się przyjaźni z Pawłem. On z Pawłem nurkuje, piję wódkę, lata na kicie, razem naprawiają nam różne rzeczy w domu na wsi, więc ja tego chłopa bardzo lubię i nie mam zamiaru, jeśli on mnie o to nie poprosi, wtrącać się w jego życie - powiedziała.

Jednak to nie koniec. W tej samej rozmowie celebrytka postanowiła podzielić się wyznaniem, które wywołało burzę w sieci. Okazało się, że miesiąc wcześniej Maciej spędził u niej noc. - Z Maćkiem widzieliśmy się chyba z miesiąc temu, bo był u nas w domu na wsi i naprawiał klimatyzację, która się zepsuła - zaczęła. Następnie pokusiła się o kilka zagadkowych słów. - Było jak zwykle uroczo. Zjadł rosół… zażyczył sobie rosół, a potem został na noc (...) Z******y typ. Uwielbiam go. - wspomniała.

Blanka Lipińska tłumaczy się z wypowiedzi

Zaskakujące wyznanie Lipińskiej natychmiast wzburzyło fanów. Kiedy autorka "365 dni" na Instagramie zorganizowała Q&A, wśród pytań pojawiło się także to, czy jej aktualny partner nie ma nic przeciwko sytuacjom takim, jak wcześniej przytoczona przez nią samą. "W wywiadzie mówiłaś, że twój ex Maciek zostaje na noc, a co na to Paweł?" - zapytał jeden z fanów. W odpowiedzi Blanka wyznała, że propozycja noclegu padła z inicjatywy jej obecnego partnera i że mężczyźni bardzo się lubią. Dodała też, co było bezpośrednim powodem nocowania Buzały pod ich dachem. "Cieszy się, bo to z jego powodu zostaje. Wyjaśniam dla tych, co nie kumają - piją razem alkohol, a po alkoholu się nie jeździ" - tłumaczyła.

