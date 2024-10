Jesień nieodłącznie wiążę się z wyprawami do lasu na grzyby. Gwiazdy ostatnio prześcigają się w mediach społecznościowych w tym, kto pochwali się najbardziej dorodnymi zbiorami. Pogoda sprzyja grzybiarzom, więc w lasach zrobiło się tłoczno. Na grzyby wybrał się także Zygmunt Chajzer. Prezenter pokazał się na Instagramie ze swoim znaleziskiem. Internauci zamarli.

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o Filipie Chajzerze: Cokolwiek by nie zrobił, to generuje kontrowersyjne opinie

Zygmunt Chajzer wybrał się na grzybobranie. Internauci bija na alarm

Ostatnio w mediach było głośno przede wszystkim o Filipie Chajzerze, który na konferencji FAME MMA przyznał, że "był ćpunem i walił kokę", a potem niespodziewanie zrezygnował z udziału w gali, gdzie miał zmierzyć się w oktagonie z Gimperem. Tymczasem jego ojciec, Zygmunt Chajzer, preferuje dużo spokojniejsze rozrywki. Prezenter wybrał się na grzyby i w sieci pochwalił się, że znalazł dorodne opieńki, ale postanowił zostawić je tam, gdzie rosły. Na Instagramie opublikował zdjęcia, na których widać, jak dumnie kuca przy pniu porośniętym ogromną liczbą grzybów. "Ale mi się trafiło w czasie sobotniego grzybobrania! Wielka rodzina opieńków. I co tu z nimi robić? Zostawiłem je w spokoju. Niech sobie rosną!" - napisał Chajzer. Internauci od razu zaczęli bić na alarm i ostrzegli prezentera przed ewentualną fatalną w skutkach pomyłką. "Panie Zygmuncie obawiam się, że to nie są opieńki", "To chyba maślanki. Raczej bym się nie cieszyła",

Dobrze, że pan zostawił, bo to najprawdopodobniej opieńka wiązkowa - silnie trująca

- czytamy w komentarzach. Internauci mają dużo racji. Opieńki można bardzo łatwo pomylić z wieloma silnie trującymi grzybami. Sprawdź, jak je rozróżnić.

