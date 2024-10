Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska przez lata uchodzili za zgodne małżeństwo. W temacie medialnych doniesień milczą jak zaklęci, zamieszczając jedynie InstaStories ze swojej codzienności, gdzie stronią od komentowania rzeczywistości, która tak interesuje fanów. Co ciekawe, w trakcie "zamieszania", na ich profilach zaobserwowano wyraźny wzrost aktywności. Według naszego informatora małżeństwo ma korzystać z tego, że ich media społecznościowe odwiedza coraz więcej internautów. Teraz tancerz zamieścił wideo, które wymownie podpisał. Pozwolił sobie na publiczny komentarz w temacie zakończenia związku z Kaczorowską?

Maciej Pela podzielił się informacją na temat rozstania? Zamieścił wymowne nagranie

Maciej Pela aktywnie działa w mediach społecznościowych. Mężczyzna coraz częściej odzywa się do fanów na swoim profilu na Instagramie. Nie da się ukryć, że wykorzystuje swoją rosnącą popularność, szczególnie spowodowaną plotkami o rozstaniu z żoną. Niedawno poinformował, że wraca do prowadzenia zajęć w szkole tańca. "Dostałem wczoraj dużo wiadomości, że to super, że wracam do prowadzenia zajęć (...). Dziękuję za miłe słowa, dla mnie powrót do pracy z dziećmi jest bardzo budujący" - wyznał na InstaStories. Teraz podzielił się nagraniem swojego popisu. Skusił się również na prywatne wyznanie.

Taniec zawsze pozwalał mi na chwilę odciąć się od złych rzeczy, które przytrafiły mi się w życiu. Dobrze, że i teraz ze mną jest

- napisał na InstaStories. Maciej Pela poruszył temat pewnych "złych rzeczy", które mają miejsce w jego życiu. Mężczyzna nie wyznał jednak, co dokładnie miał na myśli. Myślicie, że chodzi o rozstanie z Kaczorowską?

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska podzielili się opieką nad córkami?

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska prawdopodobnie się rozstali. Póki co, żadna ze stron nie podzieliła się oficjalnym komunikatem na ten temat. Ostatnio informator Plotka wyznał, że małżeństwo rzeczywiście się rozpadło. Póki co dawni zakochani nie chcą komentować sytuacji w mediach społecznościowych ze względu na dobro córek. Ponadto teraz na zmianę się nimi zajmują. - Na razie nieformalnie podzielili się opieką nad dziećmi. Teraz czekają, aż wszystko będzie na papierze. Ustalili, że do czasu jak ich rozstaniem nie zajmą się prawnicy, nie podzielą majątku, itp. nie będą nic komentować (...). Ten układ na razie im pasuje i się sprawdza, choć każdego świerzbi język - mówi nasz informator. Szczegóły na temat rzekomego rozstania Peli i Kaczorowskiej znajdziecie TUTAJ.