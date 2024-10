Niedawno w kinach pojawił się nowy film z udziałem Andrzeja Chyry - "Kulej. Dwie strony medalu". To historia o legendarnym bokserze i jego żonie. W latach 60. para tworzyła jedno najpopularniejszych małżeństw w Polsce. W produkcji Żuławskiego Chyra wciela się w trenera Feliksa Stamma. Film jak na razie zbiera bardzo dobre recenzje i tym samym przełamuje złą passę w polskim kinie. Chyra jednak nie ma wątpliwości. Żeby powstawały dobre filmy, pewne rzeczy muszą się zmienić.

Andrzej Chyra stawia sprawę jasno. "Robienie dobrych filmów wymaga pieniędzy"

Aktor podał konkretną przyczynę spadku jakości w polskim kinie. "Jesteśmy w kryzysie. Robienie dobrych filmów wymaga pieniędzy. Polskie kino nie będzie miało na razie dobrego okresu, bo duża część budżetu za czasów PiS została rozdana swoim" - tłumaczył. "To, że powstanie wielkiej hollywoodzkiej produkcji było mrzonką, pokazały te wszystkie 'Czerwone maki'" i 'Bitwy Warszawskie'. Grube miliony wlane w narodowe tematy, z których wyszły słabe filmy. Czym my chcemy nasączać widzów? Co to za przyjemność oglądać, że zalewamy się krwią i szlachetnie umieramy za ojczyznę?" - zastanawiał się. Atak w poprzedni rząd to jedynie początek. Oberwało się również temu obecnemu.

Andrzej Chyra ostro o Ministerstwie Kultury. "Musimy szukać rozwiązań"

"Nie słyszę, aby Ministerstwo Kultury mówiło o tym, jaką rolę chce odgrywać w tworzeniu i promowaniu kultury. (...) Nie chcę, aby twórcy musieli się ograniczać artystycznie, aby zmieścić się w budżecie. Stworzenie pełnowartościowego produktu wymaga jednak zderzenia się z rzeczywistością" - kontynuował Chyra. Później odniósł się do marginalizowania zawodu aktora. "Artyści to grupa zawodowa, która ma najsłabiej uregulowane stosunki, jeśli chodzi o sprawy ubezpieczenia. Dlaczego nie dostajemy emerytury tak jak np. księża?" - grzmiał w wywiadzie. Chyra zapewnił, że aktorzy zamierzają dalej walczyć o swoje prawa. "Nie możemy teraz usiąść i lamentować. Musimy szukać rozwiązań" - stwierdził.